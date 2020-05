Muzeul Antipa a pierdut aproximativ 1 milion de lei în cele două luni în care a fost închis: S-a cerut o subvenţie de 400.000 de lei Ministerului Culturii

Luis Ovidiu Popa, managerul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, a declarat miercuri, pentru News.ro, că instituţia pe care o conduce a pierdut aproximativ 1 milion de lei în cele două luni în care a fost închisă publicului şi că a cerut o subvenţie suplimentară de 400.000 de lei Ministerului Culturii, în subordinarea căruia este, pentru a acoperi cheltuielile reprezentate de materialele necesare redeschiderii în siguranţă. El a precizat şi că a solicitat suspendarea unui Ordin de ministru din 2009, care instituie gratuitate pentru vizitarea muzeelor din subordinea MC, pe perioada vacanţelor şcolare, pentru toţi elevii.

Muzeul „Antipa” a anunţat că nu va fi redeschis pe 15 mai, iar directorul său a precizat pentru News.ro că nu există încă o dată stabilită pentru asta.

„Nu ştim când, pentru că ieri au fost puse de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi pe site-ul Ministerului Culturii nişte recomandări despre care ministerul spune că nu sunt măsuri de redeschidere, că ele urmează să fie reglementate. Aşa că, până nu vor fi reglementate, pentru a şti varianta finală, nu ştim care sunt eforturile necesare pentru implementarea lor. Ce ştim este că nu redeschidem vineri”.

Citește și: CTP, reacție după decizia CCR: ‘Oamenii s-au relaxat și totul depinde de gena dacică, aia despre care se spunea că ne protejează’

Nu există, până în prezent, o altă dată în plan, pentru că „atâta timp cât nu ştim ce să facem, nu putem să ne facem niciun calcul”.

„Toată funcţionarea muzeului era susţinută din venituri proprii. Chiar acum am semnat şi am trimis către minister o solicitare de rectificare prin care cheltuielile generate în timpul acestor luni cât muzeul a fost închis - pentru că facturile au continuat să vină, iar bani nu am mai făcut, plus cheltuielile necesare redeschiderii, atât cât am putut anticipa (măşti, dezinfectant, dispense de gel) pe care le-am cumpărat deja - să fie acoperite”.

Toate muzeele au aceeaşi problemă, a subliniat Popa. „Suntem cu mai puţini bani şi avem de făcut lucruri în plus”.

„În perioada 10 martie - 15 mai, prin nefuncţionarea expoziţiei permanente şi a celei temporare, «Antipa» a pierdut 934.000 de lei. Evident că perioada va fi mai lungă, pentru că nu deschidem în 15 mai. În aceeaşi perioadă, am acumulat cheltuieli de peste 400.000 de lei - bani despre care vă spuneam că i-am solicitat. Faptul că înregistram venituri mai mari decât cheltuieli nu înseamnă că aveam profit la finalul anului, pentru că încasările nu sunt liniare de-a lungul anului. La final de an, veniturile proprii ne permiteau să acoperim toate cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale instituţiei”.

Subvenţia anuală de 4,5 milioane de lei primită de la Ministerul Culturii ajunge doar pentru o lună, a mai spus managerul. „Subvenţia acoperă toate cheltuielile salariale şi o lună de funcţionare a muzeului - facturi şi orice alte cheltuieli - şi aveam venituri proprii de realizat de 4,13 milioane de lei pe an”.

Citește și: S-a găsit soluția după ce CCR a declarat amenzile date în starea de urgență neconstituționale! În baza cărei legi vor fi amendați românii în starea de alertă

În afară de Peleş, care are un statut special, Muzeul „Antipa”, a mai afirmat Popa, „este de departe muzeul care trebuia să facă cele mai mari venituri proprii şi care, deci, este afectat cel mai grav de criza asta”. Printre cele mai vizitate muzee care funcţionează în spaţii închise, „Antipa” este acum într-o situaţie incertă.

„Dacă va fi limitată vizitarea la un număr de persoane, cheltuielile vor fi mai mari decât încasările”.

Popa a mai spus că în această perioadă au fost făcute anumite economii - serviciile de supraveghere a muzeului sunt externalizare, astfel că acel contract a fost suspendat. Alte muzee, a mai menţionat el, nu au putut face nici asta, deoarece paza este asigurată de angajaţi proprii.

Legat de întreaga situaţia, managerul muzeului a discutat cu secretarul de stat Liviu Brătescu, iar răspunsul a fost că „Ministerul Culturii este conştient că instituţiile din subordine nu mai au cum să realizeze veniturile proprii planificate şi că se speră că Guvernul îşi va asuma asta”.

În cazul Muzeului „Antipa”, această situaţie s-ar putea traduce în incapacitate de plată.

Managerul a precizat şi că a solicitat suspendarea unui Ordin de ministru din 2009, semnat de Theodor Paleologu, care instituie gratuitate pentru vizitarea muzeelor din subordinea MC pe perioada vacanţelor şcolare pentru toţi elevii, de la clasa 0 la clasa a 12-a. „Înţelegem sensul şi principiul e bun, doar că, în contextul ăsta, ne va împiedica să generăm veniturile proprii de care avem nevoie. Am solicitat secretarului de stat să analizeze dacă acest Ordin nu ar putea fi suspendat în această perioadă”.

În plus, el a mai spus că este „o situaţie discriminatorie”. „Muzeele din subordinea instituţiilor locale nu aplică această măsură şi este ciudat şi pentru sectorul creativ, pentru că, practic, facem o concurenţă neloială”.

Liviu Brătescu nu a oferit încă un răspuns, Popa a transmis solicitarea în scris şi aşteaptă. „Dacă ne interesează un balans între eficienţa economică a unei instituţii de cultură şi prezenţa ei în societate, atunci ar trebui puţin mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor. Ministerul bate în cuie tot - tarife, mod de acces -, apoi spune «fă bani»”.

„Ideal ar fi să existe un set minimal de măsuri obligatorii, care presupun şi costuri mici de implementare şi pun responsabilitate semnificativă pe umerii vizitatorilor - menţinerea distanţei fizice, purtarea de mască”, a concluzionat Popa legat de revenirea în activitate a instituţiilor de cultură. El este de părere că măştile, spre exemplu, ar putea fi achiziţionate şi de la intrarea în muzee. „Măsuri de genul acesta ar fi uşor de implementat. Dar dacă vorbim despre tuneluri, despre dezinfecţie...”.

Despre dezinfecţie, el a spus că - în cazul muzeelor - este dificil de realizat. „Substanţele cu care se face afectează patrimoniul. Ar trebui să existe analize, e complicat. În plus, costurile sunt mari. Am primit o ofertă. Numai pentru expoziţie ar costa peste 3.000 de lei una. Dacă se doreşte, cum am văzut în măsurile de ieri, una pe săptămână, înseamnă 12.000 de lei, care, în momentul cu o vizitare redusă, reprezintă nişte bani pe care trebuie să îi iei de undeva”.

Citește și: Parlamentul a decis! S-a stabilit data la care ar putea avea loc alegerile locale

Legat de alte măsuri, ele ar putea rămâne - în opinia lui Popa - la nivel de recomandare şi să fie implementate acolo unde se poate şi, eventual, în funcţie de regiuni geografice.

În urmă cu o săptămână, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că, din 15 mai, odată cu relaxarea măsurilor impuse în criza sanitară, muzeele vor putea fi redeschise.

Între muzeele naţionale din Capitală, Muzeul Ţăranului Român a anunţat că va rămâne închis până în iunie, la fel şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul „Zambaccian” şi Muzeul „Theodor Pallady” vor fi redeschise din 20 mai.