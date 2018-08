Muzeul Național de Artă Contemporană a anunțat cele trei proiecte câștigătoare ale programului dedicat artelor performative

Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) din București a anunțat cele trei proiecte câștigătoare ale programului dedicat artelor performative, "publicul, Centenarul și arta fiind chestionate în mod curajos de trei voci tinere din România", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Proiectele câștigătoare ale Apelului de Arte Performative lansat de MNAC beneficiază de finanțarea și suportul muzeului pe parcursul anului 2018. Potrivit organizatorilor, temele vor viza provocări curajoase față de aspecte problematice ale societății actuale - conștientizarea limitelor și spargerea lor, cultura colectivă, postumanism și identitate.

"Este un prim pas spre sprijinirea noului val de artiști, un gest de susținere a mișcării performative din România", spune Ioana Păun, curatoarea Programului de Arte Performative din cadrul MNAC.

În cadrul procesului de selecție, au fost analizate 40 de aplicații și au avut loc 14 interviuri cu artiști din mai multe orașe.

"Am fost surprinși de faptul că artiștii români, cu toate că primesc educația clasică, au venit cu idei și propuneri iconoclaste, provocatoare și deloc înscrise în tipare", arată Ioana Păun. Cele trei proiecte se vor întâmpla pe parcursul anului într-un spațiu nou al MNAC, dedicat artelor vii, dar și în jurul muzeului. Platforma care găzduiește acești artiști se numește "Teritorii Libere" și este dedicată dezvoltării artiștilor, a limbajului acestora, a publicului și interacțiunii cu acesta, fiind cofinanțată de Administrația Fondului Cultural Național.

Flavia Giurgiu, în "Do all oceans have walls?", propune o acțiune pe o perioadă lungă în această vară, în care artista va locui într-un mediu nefavorabil, într-un recipient construit special pentru ea. Își va adapta viața la noul habitat, fiind vizibilă publicului muzeului pe perioada programului, dar și în evenimente special dedicate ideii sale. "Habitatul în care trăim e limitat, atât fizic, cât și psihic, iar dacă nu conștientizăm sau nu recunoaștem o altă realitate, asta nu înseamnă că ea nu există", spune Flavia Giurgiu.

"Ambalat" este proiectul propus de Denisse Moise, demersul este descris drept un performance inteligent în care este folosit în mai multe moduri un discurs politic al unei persoane trans, pentru a stimula publicul să speculeze identități. Va integra reacțiile publicului în cadrul performance-urilor.

Irina Moscu (Artistic Rehab) ocupă un spațiu din muzeu alături de public, loc pe care îl va picta liber, dar invizibil. Lucrarea proaspătă va fi vizibilă doar la lăsarea nopții și va putea fi descoperită de publicul muzeului. Irina Moscu este artistă vizuală și scenografă și a colaborat în numeroase proiecte de teatru, testându-și ideile de data asta în interacțiune directă cu publicul și sub controlul absolut al acestuia.

Primul dintre performance-uri va fi prezentat public pe 31 august, la MNAC, și va fi însoțit de activități care implică atât comunitatea artiștilor, cât și publicul tânăr, arată organizatorii.