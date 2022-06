Muzicianul irlandez Bono, solistul trupei U2, a povestit pentru prima dată cum a descoperit existenţa fratelui său vitreg, la 41 de ani

Muzicianul irlandez Bono a mărturisit, într-un interviu radiofonic la Desert Island Discs, cum a descoperit că are un frate vitreg, în 2011, la vârsta de 41 de ani, conform news.ro.

"Am un frate pe care îl iubesc şi despre care nu ştiam că există", a spus liderul U2, care se află în perioada de promovare a autobiografiei intitulată "Surrender", care apare în noiembrie, explicând că tatăl său i-a ascuns acest lucru.

"Este o familie foarte apropiată", explică Bono, "şi mi-am dat seama că tatăl meu a avut o prietenie profundă cu această femeie frumoasă, care face parte din familie, şi apoi au avut un copil. Şi toate acestea au fost ţinute secret ( ...) Nimeni nu ştia".

Existenţa acestui frate, descoperit târziu, i-a permis să înţeleagă reacţia tatălui său la moartea mamei sale, în 1974, din cauza unui anevrism. Şi să-l ierte. "Tatăl meu trecea prin multe. Capul lui era altundeva pentru că inima lui era altundeva".

Paul David Hewson, numele adevărat al lui Bono, a crescut la Dublin, unde s-a născut în 1960. Are un frate mai mare, Norman. El a descoperit existenţa acestui frate vitreg cu doar un an înainte de moartea tatălui său în 2001.

"L-am întrebat dacă o iubeşte pe mama, iar el a răspuns 'da'. Şi l-am mai întrebat 'cum s-a putut întâmpla asta?', iar el a spus: "Se întâmplă”. Şi a mai spus că a încercat să rezolve lucrurile. Nu şi-a cerut scuze, ci doar a relatat faptele. Era împăcat cu asta".

Cântăreţul şi-a exprimat regretul că a fost un adolescent "greu de tratat", adăugând: "Simt că nu am fost acolo pentru el".

Bono a povestit şi cum şi-a cerut iertare de la tatăl său, într-o capelă, în Franţa. "Nu era nimeni acolo, am aprins o lumânare şi am îngenuncheat şi i-am spus: "Uite, îmi pare rău că nu am fost acolo pentru tine, ai trecut prin multe şi ai fost acolo. Te rog, iartă-mă' Şi m-am simţit liber".

Prima carte de memorii a lui Bono va fi lansată anul acesta la editura Penguin Random House. Intitulată "Surrender", autobiografia va cuprinde copilăria cântăreţului la Dublin, inclusiv pierderea bruscă a mamei sale când avea 14 ani, succesul U2 şi munca sa de activist în lupta împotriva SIDA şi a sărăciei.