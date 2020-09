N-am avut maturitatea să gestionăm puţin ultimul minut de joc, spune Andone după meciul Sepsi - Astra Giurgiu

Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat duminică seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-2, că îl deranjează faptul că arbitrii acordă prea uşor cartonaşe galbene, potrivit news.ro.

“Când iei un punct în minutul 90 nu poţi să fii nemulţumit. Am fost răsplătiţi pentru că am fost echipa care a atacat mai mult, a vrut să câştige. Nu a fost să fie, facem greşeli. Noi avem talentul de a primi goluri în primele 15 minute de la începutul meciului, sau la 5 minute din repriza a doua. Am vorbit cu ei, dar asta e. Pe mine mă deranjează la arbitraj atât - este imposibil să te prezinţi la un meci fără să comunici cu cineva. Am luat iar galben fără să spun nimic. La noi se dau atâtea cartonaşe, în niciun campionat din Europa nu se dau! Oaspeţii primesc cartonaş, gazdele primesc cartonaş, oamenii de pe bancă primesc cartonaş, din tribună, mai avem puţin şi stăm toţi în afara stadionului. Mi s-a pus pumnul în gură, nu-i normal. Am spus-o, am repetat-o, nu se întâmplă nimic”, a spsus Grozavu, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Bogdan Andone a declarat că echipa sa nu a avut maturitatea de a gestiona ultimul minut de joc. "A fost un meci interesant, un meci deschis, multe situaţii de poartă. M-a deranjat faptul că nu am reuşit să închidem jocul. Pe final, n-am avut maturitatea să gestionăm puţin ultimul minut de joc, în care practic am avut posesia, cu mingea la portar, şi nu am fost în stare să ţinem posesia sau să rupem jocul, că era finalul jocului", a afirmat Andone, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia Astra Giurgiu a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2 (1-1), cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a treia a Ligii I, în care oaspeţii au egalat la ultima fază de joc.

Golurile au fost marcate de V. Gheorghe ’15, ‘48 pentru Astra şi Bouhenna ’24 şi Safranko '90+5 pentru Sepsi.

De la Astra a fost eliminat chiar autorul golurilor, Valentin Gheorghe, în minutul 86, după ce a primit al doilea cartonaş galben.