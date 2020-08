Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

Zece reprezentanţi ai partidelor candidează pentru conducerea Consiliului Judeţean Arad, între care actualul preşedinte, Iustin Cionca (PNL) şi doi deputaţi, Petru Farago (UDMR) dar şi Dorel Căprar (PPU), potrivit Agerpres.

Este de amintit că în prezent Gheorghe Dorel Căprar este trimis în judecată de procurorii DNA de la Timișoara, pentru fapte de corupție. Dosarul acestuia se află la ICCJ în procedura fazei de cameră preliminară.



Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 (Arad) a publicat lista definitivă de candidaţi, după trecerea perioadei în care puteau fi depuse contestaţii. Niciun candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean nu a fost respins.

În total, lista cuprinde zece candidaţi, toţi din partea unor partide: Iustin Cionca (PNL) - actualul preşedinte al instituţiei, jurist; Petru Farago, deputat, inginer şi preşedinte al UDMR Arad; Dorel Căprar (PPU) - deputat şi jurist; Răzvan Anghel (Alianţa USR PLUS), inginer IT; Ruben Budău (Platforma Social-Liberală Creştină), inginer silvic; Florin Remeţan (PMP), economist; Cosmin Pribac (Pro România), licenţiat în administraţie publică, fost prefect; Marius Ursa (PRM), economist; Ionel Ciupe (Partidul Republican), inginer şi Florin Doroţiu (PER), jurist.



Pentru funcţia de consilier judeţean candidează, din partea celor zece formaţiuni, 335 de persoane. Doar două formaţiuni nu au depus liste complete, respectiv PRM, cu opt candidaţi, şi PER, cu şapte candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean.

Candidat cu ițe penale

Deputaţii Dorel Căprar, Florin Tripa şi Luminiţa Jivan și senatorul Ioan Chisăliţă, toți de la PSD, precum şi mai mulţi şefi de la DRDP Timişoara au fost trimişi în judecată în mega-dosarul de corupței cunoscut generic sun numele „Dosarul PSD Arad”.

Procurorii DNA arătau la trimiterea acestuia în judecată că Dorel Căprar, deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene a PSD Arad este acuzat de folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată și complicitate la luare de mită în formă continuată.

„În ceea ce-l privește pe inculpatul Căprar Dorel Gheorghe, acesta ar fi pretins și acceptat ca două dintre posturi să fie ocupate în schimbul sumei de câte 5.000 de euro fiecare, pretinzând ca banii să fie remiși în mod direct la casieria organizației județene de partid”, notau la acel moment anchetatorii DNA.

Potrivit acestora „într-un context asemănător, inculpații Jivan Luminița Maria, Căprar Dorel Gheorghe, Tripa Florin, Chisăliță Ioan Narcis, Horgea Cristian și Ispravnic Cristian Ilie, în calitate de persoane cu funcții de conducere în cadrul unui partid politic, și-ar fi folosit influența și autoritatea pentru numirea, cu încălcarea legii, a unor persoane în posturi de conducere și execuție din cadrul Direcției Regionale de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Timișoara”.

„Proprietar” de posturi publice vacante

Din documentele obținute de STIRIPESURSE.RO, procurorii au ajuns la concluzia ca organizatiile PSD din Vestul țării se luptau pentru „dreptul” de a obține posturi de conducere la DRDP si in schemă ar fi jucat și liderul CJ Timiș, Catalin Dobra (PSD):

„Din discuţiile telefonice şi cele înregistrate în mediu ambiental reiese că ocuparea posturilor în cadrul D.R.D.P. Timişoara în schimbul unor sume de bani reprezintă o preocupare constantă a tuturor organizaţiilor PSD din Regiunea Vest, existând tensiuni între organizaţiile judeţene ale P.S.D. Caraş Severin, Timiş şi Arad cu privire la „dreptul” de a obţine atât posturi de conducere, cât şi de execuţie care urmau a fi alocate unor membri de partid sau altor persoane în schimbul unor sume de bani.

În acest sens, Căprar Dorel s-a manifestat ca un adevărat proprietar asupra acelor posturi vacante, intenţionând să nu le cedeze altor Organizaţiei P.S.D. Timiş, la solicitarea primarului localităţii Moraviţa: 'Nu, nu, nu ... Dă-l mă în p... (trivial n.ns.) mea! ... De ce să le dăm noi la alţii?'

Tot în ceea ce priveşte fenomenul ocupării acelor posturi pe criterii politice şi al concurenţei între organizaţiile judeţene de partid, este relevantă şi discuţia lui Munteanu Bogdan cu Horgea Cristian din data de 16.07.2019, din care reiese că este necesar a i se transmite lui Căprar Dorel posturile vacante, inclusiv sumele oferite pentru ocuparea lor, urmând ca acesta să decidă dacă doreşte să cedeze din ele şi altor organizaţii judeţene, făcând referire la preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin-Ionel Dobra: „Tu să-i spui lu' Zen, mă Zen, uite, la Moraviţa avem doi ...Atât sau atât ... Şi el s-o analizeze. Dacă îi dă lu' Dobra sau altcuiva sau ... Ca idee.” iar Horgea Cristian a fost de acord să procedeze astfel: „Da ... îhî... da".

Temerile lui Căprar

Munteanu Bogdan a mai afirmat atunci că lui Căprar Dorel îi este teamă să nu intervină la directorul D.R.D.P. Timişoara alte persoane din partid pentru a-şi impune oamenii lor pe acele posturi, precizând că la angajările trecute, la intervenţia primarului din Moraviţa, una dintre persoane a fost susţinută de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin-Ionel Dobra: ,Lui îi e teamă să nu vină alţii. Aşa am perceput-o eu. Că nu spune el Pe-ndelete. La Ispravnic, cu alte şuste, să se ducă Dobra sau eu ştiu cine. Că şi data trecută, pentru aia, am înţeles că primaru' a ... a vorbit cu Dobra.”

Munteanu Bogdan i-a mai spus lui Horgea Cristian că ar fi bine ca deputatul Căprar Dorel să fie încunoştinţat din timp asupra întregii situaţii a posturilor rezervate acelor persoane, pentru a evita ca acestea să fie solicitate de alte persoane influente din partid: ,... Ideea ... opinia mea ...că ai văzut, Zen ... poate-i mai vine iar ... Dobra şi nu ştiu ce... Să ştie ce avem pe Moraviţa... Nu? Păi... Na, ca să ştie şi el, dup-aia ... ce zice?... Măi băieţi, vine ... vine Dobra ...”, scrie in documente din anchetă obținute exclusiv de STIRIPESURSE.RO.