Nașul de cununie al lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, RUPE TĂCEREA: 'Indiferent de consecințe, eu și soția mea ne-am asumat' - DOCUMENT

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, se însoară, pe 26 august, cu Gina Alexandra Tătulescu, fostă participantă la Miss Universe România, și care e fiica preotului Dionis Tătulescu, de la Biserica Sfântul Elefterie din București. Nași de cununie le vor fi doi prieteni vechi de-ai lui Liviu Dragnea, Paul Sorin Stănescu și soția sa, Doina.

Paul Sorin Stănescu e un prosper om de afaceri. Pentru că pe Facebook lumea a anunțat că va participa în număr mare, peste 5.000 de persoane, la evenimentul din viața celor doi miri, nașul Stănescu a rupt tăcerea despre evenient și spune cum a ajuns să îl cunune pe fiul lui Dragnea.

SCRISOAREA lui Paul Sorin Stănescu poate fi citită și AICI

”Ca urmare a aparitiei in spatiul public a mai multor informatii legate de un eveniment privat ce urmeaza sa aiba loc, si anume nunta lui Valentin Stefan Dragnea, la care presedintele grupului de firme A&S International va lua parte, in calitate de parinte spiritual, domnul Sorin Paul Stanescu intentioneaza sa clarifice o serie de aspecte. Motivul acestui demers porneste de la ideea ca informatiile aparute in spatiul public amesteca, intr-un mod tendentios, acel gest crestinesc ce va avea loc, cu activitatea uneia dintre companiile prestigioase cu capital suta la suta romanesc, existenta pe piata autohtona de mai bine de 60 de ani. In consecinta, aceasta este declaratia publica a domnului Sorin Paul Stanescu, fondator si presedinte al grupului A&S International 2000:

"In calitatea mea de om de afaceri, care in peste 25 de ani de activitate nu a interferat niciun moment cu zona politica, am constatat cu stupoare ca numele meu si al companiilor pe care le detin au fost asociate cu un anume partid politic. Motivul acestei asocieri il reprezinta evenimentul la care voi participa alaturi de sotia mea, la sfarsitul acestei luni, in calitate de nas de cununie, la nunta lui Valentin Stefan Dragnea cu tanara Gina Alexandra.

Desi vorbim de un eveniment eminamente privat, fara vreo incarcatura politica sau de afaceri, speculatii pe aceasta tema nu au incetat sa apara. In consecinta, ma vad nevoit sa clarific doua aspecte:

1 - De aproape 30 de ani de zile am o relatie de prietenie cu familia Dragnea. Relatia cu pricina nu s-a bazat niciun moment pe apartenenta politica a unor membri ai respectivei familii si nici nu a interferat cu zona de business in care am activat. Pe cel al carui parinte spiritual urmeaza sa-i fiu, l-am cunoscut de cand era mic, ca un apropiat al familiei si sper ca in decursul existentei sale sa ma fi numarat printre cei care i-au influentat in mod pozitiv drumul profesional si social. Avand in vedere aceasta situatie, am considerat ca a raspunde pozitiv solicitarii sale si a celor doua familii implicate in aceasta casatorie, de a deveni nas celor doi tineri, este nu doar o confirmare a unei prietenii vechi, ci si un gest crestinesc. Am acceptat, alaturi de sotia mea, Doina, sa facem acest demers fara a tine cont de pozitia politica sau activitatea publica a vreunuia dintre cei 4 parinti ai viitorului cuplu.

Referitor la asocierea companiilor pe care le detin cu mediul politic sau cu fondurile bugetului de stat, vreau sa precizez urmatoarele:

- In momentul de fata, detin o serie de companii unde lucreaza un numar de peste 1200 de angajati. Grupul de care vorbim plateste lunar bugetului de stat peste 1 milion de euro, reprezentand taxe, impozite si alte contributii.

- Dezvoltarea si consolidarea acestui grup financiar au fost intreprinse intr-o perioada in care la conducerea Romaniei au fost mediile toate politice. Asa cum se poate constata din datele publice, indiferent de spectrul politic aflat la putere, companiile grupului A&S International s-au tinut departe de asocierea cu zona politica.

- ln ceea ce priveste implicarea sau colaborarea in afaceri cu familia Dragnea, va asigur ca aceasta este "Zero". Inclusiv cu tatal celui pe care urmeaza sa il nasesc, nu am o relatie de alta natura, decat aceea a unei amicitii inofensive.

- Referitor la presiunea mediatica ce s-a creat in jurul evenimentului respectiv, consider ca ea este cel putin anormala. Vorbim de un eveniment probabil unic in viata fiecarui cuplu, care ar trebui sa fie unul intim, de bucurie interioara, alaturi de rude, prieteni si apropiati. Indiferent de consecinte, eu si sotia mea ne-am asumat prezenta la respectiva casatorie in calitate de parinti spirituali si consideram ca denaturarea acestui gest simbolic nu poate fi facuta decat cu rea vointa si premeditare. In plus, cred ca exista inca dreptul fiecarui om de afaceri, dintr-o tara libera ca fara sa faca politica, sa aiba prieteni si apropiati in randul politicienilor'', se arată într-un mesaj trimis de Paul Stănescu redacției STIRIPESURSE.RO.

