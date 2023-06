Sfatul Nadiei Comăneci pentru Simona Halep în scandalul de dopaj

Nadia Comănescu spune că îi este dor să o vadă jucând pe Simona Halep, potrivit ProSport.

„Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi ! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul ! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis”, a spus fosta gimnastă.

„Așteptarea este grea ! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră! Nu am apucat să vorbesc cu Simona, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu”, a adăugat Nadia Comăneci.

Audieri amânate

Simona Halep este suspendată provizoriu pentru un test antidoping pozitiv.

''Încă o dată sunt devastată. ITF (ITIA) a amânat audierea mea pentru a treia oară, cu încă o lună! Aştept să fiu judecată încă din octombrie. În decembrie, am putut, mulţumită experţilor, să demonstrez că suplimentele alimentare pe care le foloseam au fost contaminate, motiv care a cauzat testul pozitiv'', a transmis Halep într-un comunicat.

''Nu numai că îmi ucid reputaţia, dar şi pe mine ca jucătoare profesionistă, fără a mai vorbi de consecinţele asupra sănătăţii mele mentale'', a arătat mai Simona Halep.

''O justiţie amânată înseamnă o justiţie refuzată'', a concluzionat românca.

Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, este suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat în timpul US Open, în august 2022. Această moleculă interzisă stimulează producţia de globule roşii şi este interzisă de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA). Halep riscă până la patru ani de suspendare în primul caz, conform AFP.

Simona Halep este prima jucătoare de top confruntată cu acuzaţii de dopaj de la suspendarea răsunătoare a rusoaicei Mariei Şarapova în 2016. Testată pozitiv pentru meldonium, Şarapova a primit în cele din urmă o suspendare de cincisprezece luni, reaminteşte AFP.

Într-un interviu pentru Tennis Majors publicat la sfârşitul lunii aprilie, jucătoarea română a invocat o "contaminare a unuia dintre suplimentele sale alimentare" pentru a explica testul pozitiv de la US Open