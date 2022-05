Nagy-Bege Zoltan (ANRE) anunţă că se fac progrese în ceea ce priveşte calculul plăţilor pe care Ministerul Energiei trebuie să le facă furnizorilor de energie

Vicepreşedintele ANRE, Nagy-Bege Zoltan, spune că s-au făcut progrese în ceea ce priveşte operaţionalizarea platformei ANRE cu care lucrează companiile în privinţa compensărilor pe care furnizorii de energie şi gaze naturale trebuie să le primească în urma aplicării a două Ordonanţe de Urgenţă privind compensarea tarifelor pentru unele categorii de consumatori, potrivit news.ro.

Nagy-Bege Zoltan admite că există întârzieri în ceea ce priveşte recuperarea de către operatorii de energie şi gaze naturale a sumelor compensate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

„Acolo, lucrurile sunt destul de complicate, trebuie să spun deschis. Nu am reuşit încă nici pentru Ordonanţa 118 pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022 să facem calculele şi analizele pentru diferenţele care trebuie achitate de către Ministerul Energiei către furnizori, dar în ultimele zile chiar am văzut un progres şi sper ca din acest moment lucrurile să accelereze şi să rezolvăm cât de repede se poate şi să recuperăm timpul pierdut şi să recupereze furnizorii banii pe care îi aşteaptă, pentru că situaţia este destul de gravă în privinţa situaţiilor financiare ale furnizorilor. Cu cât are un furnizor mai mulţi clienţi care beneficiază de prevederile Ordonanţei 118 sau de Ordonanţa 27 cu atât problemele financiare sunt mai mari. Am creat în cadrul Autorităţii un compartiment special pentru această activitate de calcula diferenţelor care sunt solicitate de către furnizori şi avem un soft dedicat pentru această activitate. Am reuşit să finalizăm şi un regulament pentru aceste calcule şi deja facem primele analize pentru lunile noiembrie, decembrie, cred că şi ianuarie. După ce acestea au fost puse la punct, deja lucrăm la machetele pentru una aprilie care deja e pe altă Ordonanţă de Urgenţă pe alte reguli, încercăm să le punem la punct şi pe acestea, să nu mai avem întârzieri, cum am avut cu Ordonanţa 118”, a declarat Vicepreşedintele ANRE, Nagy-Bege Zoltan, joi, în cadrul conferinţei News.ro Energy road - Energie la tine acasă, ediţia a V-a.

Acesta arată că furnizorii au început să primească fonduri de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) din cadrul Ministerului Muncii subliniind că se fac demersuri ca şi fondurile care trebuie plătite prin Ministerul Energiei să fie făcute „cât de repede se poate”.

