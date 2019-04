Naomi Osaka a semnat cu Nike: câștigă de cinci ori mai mult decât Simona Halep

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, locul I WTA, a încheiat acordul cu producătorul de echipament sportiv Adidas şi a semnat un contract cu concurentul germanilor, Nike, informează Reuters, potrivit News.ro.

Este al doilea lider mondial din tenisul feminin pierdut de Adidas în favoarea Nike în ultima vreme, după Simona Halep.

Diferența între cât câștigă cele două sportive ar uriașă, conform ultimelor informații: două milioane de dolari pe an (Simona) vs. 10 milioane de dolari pe an (Naomi), relatează digisport.ro.

Ostaka va purta pentru prima dată echipamentul americanilor la turneul de la Stuttgart (22-28 aprilie).

"Sunt mândră să devin un membru al familiei Nike şi emoţionată să fiu implicată în toate oportunităţile pe care le are de oferit Nike", a declarat Osaka, într-un comunicat.

"Suntem încântaţi să o avem în echipa noastră. Naomi este un talent incredibil pe care l-am adăugat pe lista noastră şi ne ajută să inspirăm o nouă generaţie de sportive", a declarat un reprezentant al companiei.

Naomi Osaka, 21 de ani, dublă câştigătoare de Grand Slam, US Open şi Australian Open, este una dintre cele mai apreciate sportive din lume din punct de vedere al marketingului. Ea are numeroase contracte de publicitate, între care se numără cele cu compania aeriană All Nippon Airways, constructorul auto Nissan şi producătorul de ceasuri Citizen.