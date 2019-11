Narcis Răducan, despre revenirea lui Mihai Stoica la FCSB: 'Era previzibil, nu e nici o problemă'

Narcis Răducan a venit la FCSB ca director sportiv în luna august, după plecarea lui Mihai Stoica, dar nu a rezistat mai mult de trei luni. Fostul oficial a plecat de la vicecampioana României, în noiembrie, după un conflict cu patronul "roș-albaștrilor", Gigi Becali, anunță MEDIAFAX.

Marți, 19 noiembrie, finanțatorul FCSB-ului și Mihai Stoica au anunțat revenirea lui MM la echipă. În urma acestui anunț, Narcis Răducan a spus, la Digi Sport:

"Eu am fost concentrat pe ce aveam de făcut şi m-am bucurat că au existat realizări la FCSB. Şi am scos în evidenţă că tot ce s-a realizat a fost posibil datorită muncii în echipă. Mă aşteptam să vină un director sportiv, deoarece e greu pentru un club să poată funcţiona fără un director sportiv. Şi era previzibil că va fi Mihai Stoica. Nu am nicio problemă că MM Stoica a revenit la FCSB".

În plus, Narcis Răducan a anunțat că nu ar mai fi dispus să revină în perioada următoare la FCSB: "Nu sunt atât de deschis imediat după contract. Cine ştie ce va fi pe viitor".