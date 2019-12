Năstase SE APĂRĂ după ce a fost atacat pentru că s-a comparat cu Maniu: Nu se pune problema. Eu nu am lucrat cu serviciile secrete

Fostul premier Adrian Năstase a luat foc după ce a fost criticat în spațiul public pentru că, imediat după ce Klaus Iohannis i-a retras decorația, s-a comparai cu Iuliu Maniu. Năstase spune că nu se pune problema de o asemenea comparație, pentru că....el nu a colaborat cu servicii secrete!

"Există manipulatori. Nu-i mentionez. Ii veti recunoaste cu usurinta. La televiziuni, agentii de stiri, bloguri. Dintre toate aspectele pe care le-am mentionat in articolul meu despre retragerea decoratiei de catre Iohannis – meschinarie, ipocrizie, subiectivism politic, intervalul de timp scurs de la condamnare ( 3 mandate de presedinti), sau de la decorare (17 ani), ineleganta invitare la receptie, urmata, la doua zile, de anuntarea retragerii decoratiei, inconsecventa (unora dintre cei condamnati NU le-a retras decoratia – inclusiv unora din strainatate – Chirac, Berlusconi), etc. ei bine, nici unul nu a meritat comentat.

Singurul lor comentariu, pentru a justifica si a acoperi marsavia lui Iohannis a fost sa repete ca m-am comparat cu Maniu.

Iata textul meu:

„Mă vor injura unii, dar mă intreb dacă comunistii i-au retras decoratiile lui Maniu, după condamnarea sa.

Incercarea de a rescrie trecutul a fost descrisă de Orwell si a fost practicată de regimurile totalitare. Nu pentru o lungă perioadă…”

Pentru cei cu un coeficient minim de inteligenta, era clar ca subliniam pericolul de a se crea precedente, sub acest aspect, prin luarea unor decizii cu semnificatie politica la schimbarile de regim politic sau dupa diverse runde de alegeri. E adevarat, asa a procedat si comunistul anticomunist Basescu ( nu in ceea ce priveste decoratiile), asa procedeaza si Iohannis.

In ceea ce priveste o comparatie cu Maniu, nici nu se pune problema. Am trait in alte perioade istorice. E de notorietate faptul ca eu nu am participat la Adunarea de la Alba Iulia si nici nu am lucrat, asa cum s-a afirmat despre Maniu, spre exemplu, cu serviciile secrete britanice (desi, se pare, ca asta nu a reusit sa influenteze prea mult „manuscrisul” intelegerii dintre Churchill si Stalin in privinta Romaniei)…

Sper sa nu enervez din nou!

PS Ca ilustratie, asta e tot ce am gasit…", scrie Adrian Năstase pe blogul său.