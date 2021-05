Nata Albot se retrage de pe lista PAS pentru anticipatele din 11 iulie

Nata Albot anunță că se retrage de pe lista partidului PAS pentru anticipatele din 11 iulie. Anunțul a fost făcut la două zile după ce liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat în cadrul emisiunii Cutia Neagră că, un candidat cu nr.8 de pe lista unui partid înregistrat în cursa electorală este o persoană, care anterior a fost prinsă pentru deținerea drogurilor, transmite Știri.md cu referire la tv8.md.

„Pe scurt, nu m-am cerut în politică, nu m-a intersat un fotoliu de deputat, nu pot spune că e visul vieții mele, I-aș fi dorit, știu că am curaj și voce.

Mie mi se pare fain să vă molipsesc pe toți de acest curaj.

Eu am decis să prioritizez, ținând cont de cauza care ne unește, noi vrem ca acasă să fie bine și ținând cont de cauza unei echipe, de toate aceste, am decis să nu fac mai mult rău echipei decat binele pe care l-am preconizat”, a spus Nata Albot.

În timpul emisiunii Live „Internetul Grăiește”, Nata Albot a explicat cum a ajuns la ea cantitatea de 0,78 grame de marijuană:

„Venisem atunci acasă ca să organizez Balul Brazilor și aveam planificată o deplasare la București. Înainte de deplasare urma să mă întâlnesc cu mai mulți oameni ca să organizez mai multe lucruri. Unul dintre oamenii cu care trebuia sa ne întâlnim trebuia să-l iau de la Propaganda (fostul local al jurnalistei Natalia Morari).

Ajunsă acolo, oamenii care au avut acolo un eveniment tocmai plecau. La un moment dat, a rămas un pachet de țigări pe masă și cineva mi-a zis ia-l tu că iată a rămas aici. Zic eu nu fumez, iar prietenul cu care urma să mă văd fumează, mă gândesc că i-l dau lui”, a povestit Nata Albot.

Așa ar fi ajuns la aeroport cu acel pachet de țigări în buzunar.

„La un moment dat, polițistul începe să mă achipuie. Ia pachetul în mână și parcă știa ce este acolo. Omul mă întreabă ce e asta. Zic nu am idee ce e asta. Vine un nene, m-am dus într-un cabinet și am scris explicație. Mi s-a zis ok, puteți pleca. Omul mi-a dat o carte de vizită și mi-a spus ceva de genul la revenire, mă sunați.

L-am contactat la revenire, mi-au spus că o să se facă expertiza și o să vedem. Nici nu știu cum îl chema pe omul cela. Dar cu siguranță au să-l găsească.

Eu înțelegeam că acolo era atât de puțin că nu poate să-mi facă nimic pentru asta, dar nu am spus nimănui despre asta pentru că îmi era frică doar să nu-mi pună niște praf alb acolo.

Nimeni nu mă căuta, nimeni nu-mi spunea nimic. Prin februarie cred l-am sunat iarăși și mi-a spus că acolo era iarbă, dar cantitatea era așa de mică încât nici nu avem ce vă face”, a povestit Nata în live.

Jurnalista Nata Albot a declarat anterior că oferta de a candida pe lista PAS a venit de la Natalia Gavriliță, fostă ministră a Finanțelor, propunere pe care a decis să o accepte pentru că se regăsește în ideile și oamenii PAS.

Nata Albot este jurnalistă, bloggeriță și activistă civică. Aceasta a organizat în ultimii ani mai multe evenimente și festivaluri și este inițiatoarea proiectelor „Klumea” și „Koolture Tricolore”.