O mare vedetă din Moldova o desființează pe Maia Sandu: Îmi pare rău că am susținut-o! Am fost oarbă. Continuă ce a fost mai rău în Regimul Plahotniuc

Jurnalista Natalia Morari susține în emisie directă că regretă pentru că a contribuit la venirea Maiei Sandu la putere.

Jurnalista Natalia Morari a răspuns acuzațiilor aduse de deputatul socialist, Grigore Novac, în cadrul emisiunii "Morari.live" de la postul de televiziune N4, precum că ea se face vinovată de aducerea la putere a Partidului Acțiune și Solidaritate. Morari a recunoscut că a avut o contribuție enormă în acest sens și chiar a fost persoana care a convins-o pe Maia Sandu să intre în politică, transmite Știri.md.

"Da, e adevărat, eu în calitatea mea de jurnalist și cetățean cu poziție activă în țară care mereu era ascultat, am făcut totul ca să-i ajut pe cei din PAS să ajungă la guvernare. Ba mai mult, eu am fost printre cei care personal o convingea pe Maia Sandu să intre în politică. Eu pe atunci, la fel ca și mulți alții, eram obsedată de ideea schimbării și chiar credeam că echipa PAS va fi echipa care va putea să aducă acea schimbare nouă. Plus, suportul necondiționat pentru PAS din partea partenerilor de dezvoltare m-a făcut să cred că această percepție nu este doar a mea.", a declarat Natalia Morari.

Jurnalista a mai recunoscut că în toiul bătăliilor cu regimul lui Vlad Plahotniuc, a pierdut capacitatea de ai vedea cu ochiul critic pe membrii partidului PAS. Morari a amintit și despre episodul alegerilor locale din municipiul Chișinău, când Maia Sandu l-a convins pe Octavian Țîcu ca să candideze pentru funcția de Primar, ca să nu-i permită astfel lui Andrei Năstase să se consolideze ca lider al dreptei politice. Într-o emisiune televizată, acest lucru a fost recunoscut chiar de către Octavian Țîcu. Jurnalista a declarat acum că regretă că în respectiva perioadă s-a prefăcut că nu vede și nu aude ceea ce făcea Maia Sandu.

Morari a vorbit și despre evenimentele politice majore din 2019, când Blocul ACUM trebuia să facă alianță cu PSRM, iar Maia Sandu demonstra aroganță în raport cu socialiștii. Jurnalista spune că atunci ar fi trebuit de atras atenția la adevăratele mesaje transmise de Maia Sandu, cum ar fi intoleranța pentru alte opinii sau incapacitatea totală de a construi un dialog.

"Am preferat să nu observ, probabil, mi-a convenit atunci.", a punctat Morari.

Jurnalista a mai spus că toate promisiunile privind încetarea show-urilor din justiție, depolitizarea instituțiilor de stat, inclusiv a televiziunii de stat, Moldova1, au fost călcate în picioare de PAS chiar în primul an de când au preluat puterea. Partea cea mai rea, conform Nataliei Morari, că s-au creat și precedente periculoase de care se vor folosi pe viitor alți politicieni.

"Sincer, îmi este complicat să recunosc toate aceste lucruri. E firesc să am emoții pentru că am făcut mult pentru ca toate astea să se întâmple, adică eu planificam altceva, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat.", a precizat jurnalista.

Natalia Morari s-a adresat și celor care astăzi o numesc trădătoare și o acuză că și-a schimbat rapid papucii și critică PAS-ul, după ce mult timp i-a susținut cu înverșunare.

"Unii mă acuză că am adus PAS-ul la guvernare, alții mă acuză că eu nu le rămân loială. Trebuie să recunosc, eu am susținut PAS când ei erau în opoziție. Apropo, cam des am încălcat și statutul de jurnalist echidistant, pe atunci. Numai nu știu de ce nimeni nu-mi dădea lecții de deontologie pe atunci. Probabil le convenea.", a mai spus Morari în mesajul său.

Jurnalista a amintit și de faptul că atunci când ea lupta cu regimul lui Plahotniuc, acest lucru era extrem de periculos, iar mulți din cei care astăzi o critică, pe atunci puneau maxim câte un like la postările ei și cu asta credeau că luptă și ei.

"Lor și vreau să le spun, că dacă nu vă place abordarea mea că jurnalistul trebuie să fie în opoziție puterii, atunci aveți toată libertatea, slavă Domnului că mai trăim într-o țară liberă, aveți toată libertatea să schimbați emisiunea, pentru că avem din ce alege și aveți suficiente opțiuni unde criticile la adresa guvernării nu vă vor deranja deloc, pentru că practic, lipsesc.", a concis Morari.