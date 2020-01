Naționala României de baschet feminin 3x3 s-a calificat la Jocurile Olimpice din Japonia - Gabriela Mărginean: Avem șanse la medalie

Naționala României de baschet feminin 3x3 s-a calificat la Jocurile Olimpice din Japonia, iar componentele lotului sunt de părere că pot da lovitura și se pot întoarce în țară cu o medalie, anunță MEDIAFAX.

Gabriela Mărginean, Elisabeth Pavel și Gabriela Irimia sunt sigure că pot avea un parcurs lung în Asia și se pot clasa între primele 3 locuri.

Gabriela Mărginean: „Încă nu m-am obișnuit cu ideea calificării, e puțin ireal. Am sperat că vom ajunge acolo, dar e incredibil că am și reușit. E o performanță enormă, un eveniment istoric. Sunt opt echipe, deci șansele de medalii sunt mari.

Câștigi trei meciuri și medalia e a ta. Ne batem pentru medalii, dacă tot mergem acolo.” .

Elisabeth Pavel: „Jocurile Olimpice vor fi diferite de orice altă com-petiție la care am participat până acum. Cu echipele de 3x3 ne-am obișnuit, am jucat cu ele toată vara asta și știm la ce să ne așteptăm. Cu siguranță emoțiile vor fi mult mai mari decât de obicei.”

Gabriela Irimia: „Am muncit foarte mult, vară de vară ne-am strâns și am jucat turnee în țară și în străinătate. Avem emoții, dar sunt constructive. De fiecare dată când am avut emoții am jucat foarte bine.” .,

În competiția de baschet 3x3- feminin vor lua startul doar 8 naționale. Rusia, China și Mongolia sunt celelalte echipe calificate, iar următoarele 4 vor fi alese în urma unor turnee de calificare.