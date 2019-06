Naţionala U21 înmărmurită de uimire: Şi-au dorit victoria dar nu credeau că se poate

România U21 a învins Anglia cu 4-2, la EURO 2019, iar selecţionerul Mirel Rădoi a spus că este cea mai frumoasă seară din cariera sa. Rădoi a spus că nu şi-a găsit cuvintele după meciul nebun de la Cesena.

Rădoi a apărut extrem de bucuros în faţa microfonului: "Mă bucur că băieţii au înţeles foarte rapid ce trebuie făcut. Eu mă simt obosit, mă gândesc cum se simt băieţii. În momentele grele, mai ales după a doua egalare, suporterii au început să ţipe de parcă erau România. E cea mai bucurosă seară din cariera mea. Jucătorii simt această emulaţie şi această energie pozitivă. Poate de asta şi trec peste momentele dificile.

Cu toţii ne vom bucura în această seară de parcă am câştigat o finală. Mâine vom începe să pregătim meciul cu Franţa. E o victorie istorică, trebuie să sărbătorim. Nu putem trece peste ea. N-am avut forţa să le mai vorbesc în vestiar, sunt încă în stare de şoc, nu-mi găsesc cuvintele", a spus Mirel Rădoi, după victoria cu Anglia, la microfonul FRF TV.

România U21 a învins, la Cesena, 4-2, selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la EURO 2019. Elevii lui Mirel Rădoi s-au impus şi-n prima etapă, 4-1 cu Croaţia, şi sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte. Ianis Hagi a marcat al treilea gol al tricolorilor, în minutul 85.

"Am mers cu gândul să câştigăm, ştiam că doar ce începusem partida aveam avantaj. Cu un egal îi scoteam pe ei, dar noi am fi avut viaţă grea cu Franţa...Când vezi că ai speranţe, mergi până la capăt. Încerci să marchezi golul în plus, să ieşi învingător", a spus Ianis Hagi la TVR.

Fiul lui Gică Hagi a vorbit şi despre Florinel Coman, omul care a marcat două goluri în faţa Angliei şi pe care-l cunoaşte de la 11 ani, pe vremea în care ambii erau la Viitorul: "Pe Florinel Coman îl ştiu de la 11 ani şi ştiu ce fel de jucător e, ce talent are...şi la FCSB a avut un sezon foarte bun. E normal să ajungă aici, e un copil care munceşte, care-şi vede de treabă. El trage până la capăt şi poate să facă diferenţa oricând. Aşa cum zice şi Mister, nu contează cine începe pe teren, contează cine termină. Trebuie să ai un plus fizic, tactic, psihic şi Coman le-a avut pe toate".

Luni, elevii lui Mirel Rădoi întâlnesc Franţa, în derby-ul grupei. George Puşcaş a deschis scorul din penalty şi a fost din nou unul dintre cei mai în formă componenţi ai echipei tricolore. La finalul partidei din Cesena, vârful crescut la Liberty Oradea a vorbit la microfonul TVR.

"Am rămas fără voce, prea multe emoţii trăite, nu mă gândeam niciodată că o să marcăm patru goluri, s-au vazut emoţiile jucătorilor, românilor, s-a descoperit o nouă generaţie de fier.

Alergasem atât de mult şi am zis că dăm totul cât mai putem, din adrenalina pe care o mai aveam nimeni n-a vrut să iasă cu capul plecat din teren", a spus atacantul de la Palermo, la interviul luat de TVR.

Meciul cu Franţa are loc luni, 24 iunie, de la ora 22:00.

Căpitanul naţionalei U21, Ionuţ Radu, a avut un discurs superb după 4-2 cu Anglia, la EURO 2019.

După ce a apărat o sumedenie de şuturi ale englezilor, unele aproape imparabile, Ionuţ Radu le-a mulţumit din suflet suporterilor prezenţi la Cesena: "Am şi acum pielea de găină. Am plâns după meci. Dumnezeu lucrează pentru noi şi sunt convins că vom ajunge extraordinar de departe. Ne bucurăm că v-am făcut să vă uitaţi din nou la echipa naţională. Trăim un moment fantastic al carierei noastre şi sperăm să nu se termine. Vă mulţumim. Hai, România!

Nu ştiu ce pot să mai spun. Sunteţi un popor extraordinar. Ne-aţi făcut mândri că suntem români. Ne-aţi împins de la spate, unde nu au ajuns picioarele a ajuns inima. Suntem mândri că v-am făcut fericiţi şi să nu mă credeţi nebun când o spun, dar o să ajungem foarte departe.

A fost cel mai important meci din cariera tuturor. S-a dovedit că am avut mai multă dorinţă. Nu mi-e frică să merg cu ei la război. Este un meci istoric. O victorie istorică. Am dat totul şi suntem mândri că suntem români", a spus Ionuţ Radu, la microfonul FRF TV.

România a învins incredibil Anglia, scor 4-2, după un final de infract. Puşcaş a deschis scorul în minutul 76, Gray a egalat în 79, Hagi a înscris în 85, Abraham a egalat în 86, iar Florinel Coman a închis jocul cu două goluri înscrise în minutele 88 şi 90+3. Urmează meciul cu Franţa, dar suntem în mare măsură calificaţi în semifinale.