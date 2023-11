NATO recunoaște eșecul contraofensivei ucrainene: `nu a avut un succes atât de mare, cum se aștepta`

Viitorul Europei va depinde de supremația Ucrainei în război. Și, de asemenea, soarta Republicii Moldova, a Georgiei, a Balcanilor de Vest, a spus secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un interviu special pentru postul bTV de la Sofia.

„Îmi amintesc foarte bine momentul în care au aderat șapte națiuni, România, Bulgaria, țările baltice și alte două țări. Am fost ministrul de externe al țării mele când am aderat la NATO. Desigur, câteva luni mai târziu am intrat și în UE. În cazul Bulgariei și României, acest lucru s-a întâmplat doi ani mai târziu. A fost un moment de mare schimbare pentru soarta noastră, pentru armatele noastre. Desigur, odată cu trecerea timpului, începi să realizezi importanța acestor momente”, spune Geoană potrivit Haberler citat de Rador Radio România.

„Transformarea economiilor noastre, a societăților și a armatelor noastre este un proces care necesită timp. Nu cunosc situația concretă din Bulgaria, dar la noi timp de decenii nu au fost suficiente investiții în forțele armate. Într-o oarecare măsură, dezmeticirea cu războiului început de Rusia împotriva Ucrainei a fost o trezire strategică pentru noi toți, în Germania - așa-numitul zeitenwende sau punctul de cotitură, dar ne-am dat seama cu toții că avem nevoie nu doar de economii puternice, de politici bune, de locuri de muncă bune, dar și de o apărare puternică și armate. Apartenența la NATO este utilă și pentru că există nu doar o cale bulgară, română, cehă, poloneză sau americană, ci și o cale comună a NATO”.

Potrivit spuselor sale, împreună înțelegem care vor fi nevoile forțelor noastre armate.

„Am vizitat Bulgaria și grupul de luptă, am văzut pregătirea profesioniștilor bulgari din armata dvs. – la cel mai înalt nivel. Văd multe țări lucrând împreună, în cazul dvs. cu grupul de luptă condus de Italia - șapte națiuni dacă nu mă înșel. În țara mea, francezii conduc un grup de luptă, în Polonia - americanii, în țările baltice - canadieni, britanici și germani. Spania va conduce acum în Slovacia. În opinia mea, trebuie să investim în forțele noastre armate și cred că o facem împreună în NATO și este foarte benefic din punct de vedere economic. În cele din urmă, aceștia sunt banii contribuabililor și ne asigurăm că îi cheltuim eficient”.

Ucraina se confruntă cu un război lung. Întrebarea este dacă aliații din NATO sunt pregătiți pentru un război lung, având în vedere că contraofensiva nu a avut un succes atât de mare pe cât se așteptau mulți oameni?

„Este necesar. Este vorba despre Ucraina, o națiune care a luptat atât de curajos, a făcut sacrificii incomensurabile pentru a-și apăra libertatea, demnitatea, suveranitatea națională. Acesta este o modalitate de exercitare a suveranității. Le datorăm asta ucrainenilor. Și ei luptă pentru noi. Trebuie să ajutăm în continuare Ucraina, pentru că nu vreau să-mi imaginez consecințele unei victorii rusești în Ucraina. Acest lucru ar fi devastator pentru Europa. Tentația Rusiei de a-și continua agresiunea împotriva altor națiuni va fi și mai mare, pentru că văd că agresiunea dă roade. Și alte țări precum China urmăresc modul în care noi, Occidentul democratic, sprijinim Ucraina și învățăm lecții pentru partea lor de lume”.

„Știu că nu este ușor. Suntem democrații, există întotdeauna o altă agendă - internă, socială, alte crize precum Orientul Mijlociu acum, dar avem un plan și trebuie să ne ținem de el. Viitorul Europei va depinde de supremația Ucrainei în război. Iar soarta Republicii Moldova, a Georgiei, a Balcanilor de Vest va depinde de supremația Ucrainei în război. Cred că vor exista consecințe uriașe legate de modul în care se va încheia războiul pentru Ucraina. Avem interes să ne ținem de plan și o vom face”.

Dacă Ucraina își poate restabili integritatea teritorială numai prin forță militară, cum ați comenta cuvintele comandantului-general, generalul Zalujnîi, pentru The Economist, că va fi nevoie de un salt tehnologic uriaș pentru a se obține o breșă?

„Desigur, noi susținem, așa cum a spus și secretarul general Stoltenberg de mai multe ori de la începutul războiului, că acest război va dura, va dura mult. Devine un război de uzură. Desigur, toată lumea speră că contraofensiva începută de Ucraina în urmă cu câteva luni va duce la progrese semnificative, în unele cazuri au reușit să străpungă toate cele trei linii de apărare rusești. Știam de la început că va fi scump. În calitate de lider politic, președintele Zelenski are o alegere grea de făcut”.

„Dacă vrea să recâștige mai mult teritoriu, cum este corect, trebuie să sacrifice mai mulți tineri. De asemenea, trebuie să se asigure că vor exista destui tineri pentru a reconstrui țara după încheierea războiului. Avem încredere deplină în conducerea politică și militară a Ucrainei. Ei știu ce fac, lucrăm împreună. Știu că, chiar dacă nu este atât de rapid și de succes pe cât au sperat mulți, ne păstrăm optimismul strategic cu privire la capacitatea Ucrainei de a rezista în fața presiunii și, cu ajutorul nostru, de a birui în război”.

Întrebare despre Marea Neagră. Considerați că noua rută de export de cereale din Ucraina pe țărmul românesc, în apropiere de cel bulgăresc, este suficient de sigură în acest moment? „Vedem acțiuni barbare tipice din partea Rusiei: vara distruge infrastructură de export de cereale, afectând multe țări din afara Europei, deoarece Ucraina este un mare producător și exportator de cereale pentru întreaga lume, iar iarna încearcă să distrugă rețeaua electrică, să transforme sezonul de iarnă într-o armă și încearcă să țină oamenii în întuneric și frig. La această realitate trebuie să ne adaptăm prin România, portul Constanța, precum și Dunărea – lucru pe care Bulgaria îl împărtășește cu România”.

„Cred că Ucraina va fi în măsură să reia, atunci când condițiile o vor permite, calea liberă de navigație prin Marea Neagră. Turcia joacă un rol activ în negocieri, pentru a permite cerealelor ucrainene să treacă prin Bosfor către piețe. Există, de asemenea, o lecție pentru România și Bulgaria – trebuie să investim în propria noastră logistică și capacitatea de export, indiferent dacă este sau nu război în Ucraina. Aceste axe ale Mării Negre și Dunării devin din nou nu doar importante din punct de vedere strategic, uneori și complicate, dar și dinamice din punct de vedere economic și pot aduce beneficii ambelor țări. Ca persoană care ia în considerare nu numai consecințele strategice ale războiului, ci și consecințele economice, aceasta este o invitație pentru Bulgaria și România de a se descurca mai bine împreună”.

„Și uneori există și o concurență comercială. Am vizitat portul din Varna - e imens. Cel din Constanța, de asemenea. Odesa este tot un port imens, Poti în Georgia este și el un port foarte important. Încurajez nu numai mobilitatea militară, de care avem nevoie, pentru a ne asigura că există mai puține dificultăți pentru exerciții comune, ci și mai puține dificultăți pentru a face afaceri împreună. Aceasta, cred, este o lecție învățată, despre care am discutat și cu prim- ministrul și cred că aceasta este cea mai bună cale de urmat”.

Există ceva simbolic în vizita dv. la Varna săptămâna aceasta?

„Vizita mea are mai multe mesaje. În primul rând, cât de semnificativă este Bulgaria ca aliat în această alianță atât în Marea Neagră, cât și nu numai în Balcani, în Irak, ci în multe locuri. Politic, strategic, militar. Acesta este un mesaj al liderilor de vârf ai NATO către Bulgaria despre importanța acesteia la Marea Neagră, Dunăre, precum și privind rolul pe care Bulgaria îl joacă în atât de multe regiuni, așa cum este și în România”.

„Primul mesaj este de recunoștință și sprijin pentru Bulgaria, cu speranța că 2% din PIB, care este scopul guvernului, va fi atins. Al doilea mesaj este regional. Acesta este un sport de echipă. Mesajul este către țările din regiunea noastră - Marea Neagră și Balcanii, dar și către ceilalți aliați - Italia, căreia aș dori să-i mulțumesc personal pentru conducerea grupului de luptă din Bulgaria, americanilor, nord-macedenenilor, albanezilor, tuturor”.

„Al treilea mesaj este foarte simbolic - mai multe afaceri, mai mult comerț, mai multă cooperare. NATO garantează securitatea și pacea țărilor noastre. Anul viitor se împlinesc 20 de ani de când am aderat la NATO, când am ales cea mai bună opțiune din istoria națiunilor noastre. Niciodată până acum nu am avut întregul Occident democratic ca aliați, niciodată nu ne-am bucurat de mai multă siguranță decât acum”.

„Datoria noastră este să construim pe această stabilitate și securitate, pe care le oferă NATO, și să trecem la următorul nivel în ceea ce privește economiile, progresul tehnologic. Știu că și la voi, la fel ca și la noi, precum și la noii veniți în NATO și UE, există atât de mult talent, startup-uri, afaceri, tehnologie. Mesajul meu este triplu - mulțumesc Bulgariei, mulțumesc tuturor partenerilor și aliaților regionali pentru faptul că suntem împreună, precum și un mesaj pentru a fi ambițioși, pentru că cred că împreună, Bulgaria, România și întreaga regiune pot prospera și ajunge din urmă Europa dezvoltată. Pentru mine, acesta este mesajul meu triplu către prietenii mei bulgari”.