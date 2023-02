NBA - Brooklyn Nets se desparte de starul Kevin Durant

Echipa Brooklyin Nets a decis să se despartă de superstarul Kevin Durant, care va fi cedat la Phoenix Suns, în cadrul unui schimb de jucători între cele două formaţii din liga nord-americană de baschet (NBA), a anunţat mass-media din Statele Unite, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Nets îi va ceda pe Durant şi TJ Warren la Phoenix, în schimbul a trei jucători - Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder - şi patru alegeri în primul tur al draftului, conform presei americane, care citează surse anonime.Această tranzacţie şoc, anunţată miercuri, cu o zi înainte de data limită a schimburilor de jucători din NBA, vine după plecarea unei alte vedete de la Brooklyn Nets, Kyrie Irving, care a semnat cu Dallas Mavericks, duminică, după ce jucătorul însuşi a cerut să fie transferat.Mutarea are loc, de asemenea, în ziua în care miliardarul american Mat Ishbia, care a făcut avere din împrumuturile ipotecare, a devenit noul proprietar al echipei Phoenix Suns, promiţând investiţii în franciza din Arizona.Kevin Durant, în vârstă de 34 de ani, dublu campion al NBA, în 2017 şi 2018 cu Golden State Warriors, când a fost desemnat de fiecare dată MVP-ul finalelor şi fost MVP al sezonului regulat din NBA, a cerut să părăsească echipa Brooklyn Nets în iunie 2022, la mai puţin de un an după ce semnase o prelungire cu patru ani a contractului său cu gruparea newyorkeză, în valoare de 198 de milioane de dolari.Cu medii de 29,7 puncte, 6,7 recuperări şi 5,3 assist-uri pe meci în acest sezon, Durant era tot mai nemulţumit de orientarea francizei, eliminată în primul tur al play-off-ului în sezonul trecut. În luna august a anului trecut, s-a anunţat că Durant rămâne în final la Brooklyn, însă echipa sa a avut un debut haotic de sezon, marcat de concedierea antrenorului Steve Nash, în luna noiembrie.Kevin Irving a fost apoi suspendat opt meciuri pentru că a refuzat să-şi ceară scuze după o postare pe reţelele de socializare în care promova un film cu teze antisemite.Chiar dacă situaţia lui Nets s-a îmbunătăţit sub comanda noului antrenor Jacque Vaughn, Durant a rămas pe margine începând din 8 ianuarie, din cauza unei entorse de ligament la genunchiul drept şi nu va evolua aşadar în viitorul All-Star Game.Durant şi Irving au sosit amândoi la Brooklyn Nets în 2019, cu obiectivul de a forma o super-echipă, împreună cu James Harden, care a fost trimis la Philadelphia 76ers cu puţin timp înainte de data limită a schimburilor de jucători de anul trecut.