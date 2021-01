Gabriela Firea a băgat sabia în teacă: Ce le transmite celor care i-au făcut rău

Senatorul PSD, Gabriela Firea, a tranmis un mesaj oamenilor care i-au fost alături în anul care tocmai s-a încheiat. De asemenea, fostul primar al Capitalei le-a mulţumit chiar şi ce lor care i-au făcut rău, intenţionat sau nu. ''Datorită vouă am învăţat o lecţie de viaţă: să apreciez şi să-i iubesc şi mai mult pe cei care mă susţin, apreciază, urmează'', a transmis Gabriela Firea.

„În prima zi din noul an, pe care ni-l dorim cu totii mai bun si mai bland, as vrea sa multumesc oamenilor care mi-au marcat anul ce tocmai s-a incheiat, pentru tot ceea ce mi-au daruit sau am realizat impreuna :

familiei mele, sotului si baietilor, pentru ca mi-au suportat programul infernal, absentele, oboselile, stresul;

prietenelor mele de peste 20 de ani si celor putine, mai recente, care m-au sustin neconditionat si dezinteresat, care mi-au transmis energia pozitiva si optimismul de care am avut atata nevoie in clipele grele;

medicilor din spitalele bucurestene si conducerii ASSMB impreuna cu care, prin munca asiduā, informare, buna organizare, am ferit pe cat a fost posibil orasul de o contaminare în masa;

fostilor colegi din Primarie, 99% angajati in timpul altor primari, dar cu care am lucrat, cu foarte mici exceptii, bine, respectandu-ne reciproc.

Am format o echipa performanta, am realizat lucruri durabile, am avut zile lungi si nopti albe impreuna pentru finalizarea multor proiecte. Am plans cand nu ne-a iesit la timp ceva si am sarit in sus de bucurie la reusite!

Dragii mei, imi este dor de voi si imi pare rau ca trebuie sa treceti prin momente in care sa fiti marginalizati si demonizati, doar pentru ca ati lucrat cu mine pentru oras, pentru oameni.

Cu siguranta, daruirea voastra va fi rasplatita, intr-o zi! Sa fiti mandri de ceea ce am realizat impreuna timp de 4 ani! oamenilor frumosi pe care i-am cunoscut mai bine anul acesta. De care m-am apropiat mai mult, in vremuri in care multi paraseau corabia si nu voiau sa fie intr-o echipa pierzatoare, pentru moment.

Cred ca in viata, daca nu stii sa si pierzi, nu te poti bucura de castig.

Va port in suflet pentru ca ati dat dovada de caracter si nu m-ati parasit in momente de cumpana;

celor care mi-au facut rau. Intentionat sau nu. Pentru functii sau bani. Sau din invidie. Nici nu mai conteaza. Datorita voua am invatat o lectie de viata : sa apreciez si sa-i iubesc si mai mult pe cei care ma sustin, apreciaza, urmeaza.

Si lectia iertarii, esentiala pentru un bun crestin.

“Dumnezeu face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi.”

Intru cu sufletul împacat in noul an. Nu am cum sa uit 2020 - a fost un an de referinta. Cu mult rau. Cu durere. Cu chin. Cu nedreptate.

Dar, una peste alta, tot ceea ce conteaza a invins : suntem in viata, sanatosi, impreuna cu cei dragi, suntem in stare sa iubim si avem norocul sa fim iubiti.

Ne mai putem bucura de o carte buna, o melodie, un dans, o amintire, o emotie. De triumful vietii!

Dumnezeu sa ne aiba in paza si in 2021!