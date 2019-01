NEBUNIE și la Bruxelles: 70.000 de oameni au ieșit în stradă - FOTO-VIDEO

Aproximativ 70.000 de persoane au participat duminică, la Bruxelles, la apelul colectivului Rise for Climate, la un marş european împotriva modificărilor climatice, potrivit poliţiei locale, la două zile după o iniţiativă similară a tinerilor belgieni, relatează Libération, potrivit News.ro.

Coloana, formată din persoane de toate vârstele, a traversat oraşul, pe muzică de fanfară, de la Gara de Nord la Parlamentul European (PE).

Participanţii au venit din întreaga ţară, în pofida unei vremi reci şi ploioase. Serviciul feroviar şi-a dublat cursele, preconizând o participare puternică, potrivit agenţiei belgiene de presă Belga.

Coloana a pornit în marş cu o jumătate de oră înaintea momentului prevăzut.

”Suntem mai calzi decât clima!”, au strigat manifestanţii. ”Schimbări la oameni, nu modificări climatice” sau ”Toate filmele cu catastrofe încep cu Guvernul care ignoră un om de ştiinţă”, se putea citi pe pancarte, potrivit unor imagini difuzate pe reţele de socializare şi de presa belgiană.

La îndemnul colectivului Rise for Climate, marşul - organizat în paralel cu acţiuni similare în Franţa - are ca obiectiv, în capitala Uniunii Europene (UE), să-i ”interpeleze” pe liderii europeni care se întâlnesc, în martie, în cadrul unui summit, subliniază colectivul pe Facebook.

Peste 65.000 de persoane au manifestat la Bruxelles la 2 decembrie, în prima zi a COP24 care se deschidea în Polonia, pentru a discuta despre lupta împotriva modificărilor climatice.

Manifestanţi agitau duminică pancarte cu mesaje prin care îndemnau Guvernul belgian să folosească mai bine energia regenerabilă şi la o îmbunătăţire a calităţii aerului, relatează The Associated Press.

Acesta este a parta manifestaţie în lupta împotriva modificărilor climatice - în decurs de două luni - în capitala belgiană, la care au participat cel puţin 10.000 de oameni. Aproximativ 70.000 de persoane au participat la un marş luna trecută, iar aproximativ 35.000 de elevi şi studenţi au chiulit joi şi au manifestat în stradă, prezentându-şi revendicările de mediu.

În pofida faptului că impactul direct în politica belgiană este limitat, în contextul în care ţara este condusă de un Guvern interimar, manifestanţii au impus problema modificărilor climatice pe agendă, înaintea alegerilor naţionale şi europene prevăzute în mai, scrie AP.

March for the environment in #Brussels #Brussel #Bruxelles