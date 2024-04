Nebunie în Orientul Mijlociu: zeci de avioane și-au schimbat brusc traseul, după ce Israelul a declanșat atacul

Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran a fost închis pentru toate zborurile până la ora 07.00 GMT, potrivit unei notificări adresate aviatorilor postată de Administrația Federală a Aviației SUA.

Unele zboruri ale Emirates și Flydubai care survolau Iranul vineri dimineață au făcut viraje bruște pentru a ieși din spațiul aerian iranian, conform Flightradar24, anunță Reuters.

Un zbor de la Dubai la Teheran a fost redirecționat, după ce Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran s-a închis. Un purtător de cuvânt al Flydubai a declarat pentru CNN că zborurile din Dubai către Iran au fost anulate.

„Zborul Flydubai FZ 1929 de la Dubai la Teheran pe 19 aprilie a revenit la Dubai din cauza închiderii Aeroportului Teheran (IKA). În conformitate cu NOTAM-ul emis, zborurile noastre către Iran astăzi au fost anulate. Siguranța pasagerilor și a echipajelor este prioritatea noastră”, a spus purtătorul de cuvânt.

Mai multe explozii au fost auzite în noaptea de joi spre vineri în Iran. Informațiile privind un atac al Israelului asupra Iranului sunt contradictorii și nu au fost confirmate de armata israeliană. Apărarea antiaeriană iraniană a fost folosită, iar Iranul a suspendat zborurile peste mai multe orașe.

