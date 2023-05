Nebunie, în toiul nopții, în Odesa: Rușii au dezlănțuit o ploaie de rachete

Imagini cu flăcările care au cuprins o structură mare au fost postate pe Telegram de Serhi Bratciuk, purtător de cuvânt al administraţiei militare din Odesa. Atacuri cu rachete ruseşti au fost înregistrate, de asemenea, în regiunile Kiev, Harkov, Herson şi Mikolaiv, potrivit armatei ucrainene. "61 de lovituri aeriene şi 52 de atacuri inamice cu lansatoare de rachete multiple au fost documentate asupra poziţiilor trupelor noastre şi a zonelor populate", a anunţat luni armata ucraineană într-un comunicat. Rusia a lansat un val de atacuri cu drone, rachete şi rachete aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene, Moscova intensificând atacurile în timp ce se pregăteşte pentru mult preţuita sărbătoare de Ziua Victoriei, care celebrează înfrângerea Germaniei naziste în 1945. "Din nefericire, există civili morţi şi răniţi, clădiri înalte, case particulare şi alte infrastructuri civile au fost avariate", a declarat armata. 16 lovituri cu rachete au vizat oraşele din regiunile Harkov, Herson, Mikolaiv şi Odesa, pe lângă cele 61 de lovituri aeriene şi 52 de salve de rachete asupra poziţiilor ucrainene şi zonelor populate, a declarat Statul Major General al forţelor armate ucrainene în actualizarea sa de dimineaţă privind luptele.

Rusia a intensificat bombardamentele şi asupra oraşului Bahmut, sperând să îl cucerească până marţi, a declarat generalul ucrainean de rang înalt care conduce apărarea oraşului asediat, după ce grupul de mercenari Wagner al Rusiei a părut să renunţe la planurile de retragere din acest oraş. Apărarea aeriană ucraineană a distrus toate cele 35 de drone Shahed de fabricaţie iraniană lansate de Rusia în cursul nopţii, a precizat armata ucraineană. Primarul Kievului a declarat că cel puţin cinci persoane au fost rănite în capitală, în urma distrugerii unui depozit de combustibil, a unor maşini, clădiri şi infrastructură.

Trei persoane au fost rănite în exploziile din cartierul Solomianski din Kiev şi două persoane au fost rănite de căderea unor resturi de drone în cartierul Sviatoşîn, ambele situate la vest de centrul capitalei, a declarat primarul Vitali Kliciko pe Telegram. Resturi de dronă par să fi lovit o clădire cu două etaje şi în cartierul central Şevcenkivski, provocând pagube. Administraţia militară a Kievului a anunţat că resturi de drone au căzut şi pe o pistă de pe aeroportul Juliani, unul dintre cele două aeroporturi de pasageri din capitală. Martori citaţi de Reuters au declarat că au auzit numeroase explozii în Kiev, iar oficialii locali au declarat că sistemele de apărare aeriană au respins atacurile.

După ce alertele de raid aerian au răsunat timp de ore întregi în aproximativ două treimi din Ucraina, presa a declarat că au fost auzite explozii în regiunea sudică Herson şi în sud-estul regiunii Zaporojie. Vladimir Rogov, un oficial instalat de Rusia în Zaporojie, a declarat că forţele ruse au lovit un depozit şi poziţia trupelor ucrainene în micul oraş Orihiv. Reuters nu a reuşit să verifice în mod independent aceste informaţii. Separat, forţele ruseşti au bombardat duminică opt puncte din Sumî, în nord-estul Ucrainei, a declarat administraţia militară regională într-o postare pe Facebook. Noile atacuri au loc în timp ce Moscova se pregăteşte pentru parada de marţi de Ziua Victoriei, un eveniment-cheie pentru preşedintele Vladimir Putin, care a evocat spiritul triumfului sovietic asupra Germaniei naziste, după ce a acuzat că Ucraina se află în ghearele unui nou tip de fascism. Ucraina şi aliaţii săi spun că această acuzaţie a fost un pretext nefondat pentru invazia neprovocată a Rusiei din februarie 2022, care a dus la cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, ucigând mii de oameni şi forţând milioane de oameni să părăsească ţara. Pe de altă parte, în ultimele două săptămâni s-au intensificat atacurile asupra unor obiective deţinute de Rusia, în special în Crimeea. Ucraina nu a confirmat niciun rol în aceste atacuri, dar afirmă că distrugerea infrastructurii inamice este o pregătire pentru contraofensiva sa aşteptată.

Odesa oblast russian missile attack.

Around 11:00 p.m., May 7, Tu-22m3 bombers of the strategic aviation of the russian federation launched Kh-22 missiles (about 8 launches were made), directing all of them to Odesa (a food enterprise and a coastal recreation area). No casualties pic.twitter.com/DvtYvJhXhK