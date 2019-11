Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier: 'Toate opţiunile sunt posibile în ceea ce priveşte ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană'

Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier apreciază că ”toate opţiunile sunt posibile” în ceea ce priveşte ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) la 31 ianuarie, dar că ”acum trebuie să ieşim”, relatează Franceinfo, potrivit news.ro.

”Sunt trei ani de când britanicii au votat să iasă din UE. Trebuie ca britanici să spună ce vor”, a declarat vineri, la postul France Inter, Barnier.

”Va exista o certitudine în ziua în care alegătorii britanici, care sunt chemaţi la vot la 12 decembrie (...), vor fi ales o majoriate care să aprobe acordul divorţului pe care Regatul Unit însuşi l-a cerut. Noi nu cerem acest divorţ, nu l-am cerut niciodată, noi îl regretăm”, a spus el.

”BREXITUL NU ESTE O DESTINAŢIE, CI O ETAPĂ”

”Acesta nu este sfârşitul poveştii”, a continuat Michel Barnier, ”Brexitul nu este o destinaţie, ci o etapă. După aceea trebuie să se reconstruiască totul”, cu condiţia ca ”Regatul Unit să-şi asume alegerea pe care a făcut-o de a părăsi UE, dar şi piaţa unică şi uniunea vamală”

”Acest lucru are nenumărate consecinţe pentru cei 4,5 milioane de cetăţeni - 3,5 milioane de europeni care trăiesc în regatul Unit şi 1,5 milioane de britanici care trăiesc în Europa”, a subliniat el.

Brexitul reprezintă totodată un risc, apreciază Barnier, însărcinat să coordoneze şantierul reconstrucţiei reglementărilor care au fost desfăcute de Brexit, în toate domeniile.

”Această ţară nu este o ţară terţă ca celelalte, ea a fost alături de noi şi complet legată de economia noastră, pentru că suntem în aceeaşi piaţi de 44 de ani”, a subliniat el.

”DUMPING”

”Este necesar săfim atenţi ca divergenţa în reglementări pe care britanicii o vor prin Brexit să nu devină un instrument de dumping împotriva noastră. Există un risc de dumping fiscal, social şi a drepturilor consumatorilor, muncitorilor şi mediului”, avertizeazxă negociatorul-şef UE al Brexitului.

”Noi suntem deschişi unui acord de liber-schimb cu zero tarife, zero cote, aşa cum am făcut-o cu Canada sau Japonia, dar acest lucru va însemna şi zero dumping”, subliniază Barnier.

Foiletonul Brexitului este supus acum votului în alegerile anticipate legislative de la 12 decembrie, în Regatul Unit.

Regatul ar fi trebuit să iasă din Uniune la sfârşitul lui martie. Însă, în absenţa unei majorităţi în Camera Comunelor în favoarea acordului Theresei May cu UE, Brexitul a fost amânat în trei rânduri.

Noua dată a divorţului este, în prezent, 31 ianuarie.