Negocieri intense pentru aderarea la NATO: Suedia și Finlanda poartă discuții cu toate țările din alianță pentru aderare, inclusiv cu Turcia

Premierul suedez Magdalena Andersson a anunțat joi, 19 mai, că în aceste momente discută cu toate țările din NATO despre aderarea la alianță, transmite agenția de presă turcă Anadolu. Anunțul vine după ce președintele SUA, Joe Biden, și-a exprimat sprijinul pentru candidaturile la NATO ale Suediei și Finlandei, calificând-o drept "o zi importantă", după întâlnirea cu liderii acestor țări la Casa Albă. De asemenea, președintele finlandez Sauli Niinistö a dat asigurări Turciei că țara sa „condamnă terorismul”. Reacția Finlandei și Suediei vine după ce Turcia a anunțat că respinge aderarea Suediei și Finlandei la NATO, deoarece găzduiesc adepți ai PKK, organizație considerată teroristă de Ankara.

Vorbind alături de Biden, președintele finlandez Sauli Niinistö a declarat că țara sa este dispusă să discute cu Turcia despre preocupările acesteia cu privire la aderarea Finlandei la NATO, relatează Sky News. Niinistö abordează aceste obiecții în mod direct și spune că Finlanda se va angaja pe deplin pentru securitatea Turciei, în cazul în care aceasta va adera la alianță. "Luăm terorismul în serios, condamnăm terorismul în toate formele sale și suntem angajați activ în combaterea acestuia", spune el. Niinistö adaugă că discuții "deschise și constructive" cu Turcia sunt deja în curs de desfășurare și vor continua în zilele următoare. Oficialul spune că țara sa a luat decizia de a solicita aderarea la NATO în urma unui "proces rapid, dar foarte amănunțit". Niinistö îi mulțumește președintelui Biden pentru sprijinul său și spune că a sosit momentul ca aliații din NATO să se pronunțe și speră într-un proces rapid de confirmare a aderării sale.

Prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, a declarat că invazia Rusiei în Ucraina a fost un "moment decisiv" pentru țară, relatează Sky News. Vorbind reporterilor în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, Andersson a declarat că Guvernul său a ajuns la concluzia că securitatea poporului suedez va fi "cel mai bine protejată în cadrul alianței NATO". Ea a spus: "Astăzi, situația din Ucraina ne amintește de cele mai întunecate zile ale istoriei europene și trebuie să spun că, în vremuri întunecate, este minunat să fii printre prieteni apropiați. În aceste ultime luni, am arătat unitatea și puterea transatlantică în cea mai bună formă. Împreună, am răspuns cu fermitate la agresiunea Rusiei și am oferit Ucrainei un sprijin fără precedent. Nu am ezitat". Ea a spus că, după 200 de ani de nealiniere militară, Suedia a "ales o nouă cale". "Ieri, Suedia și Finlanda au înaintat cererile noastre oficiale de aderare la NATO și agresiunea la scară largă a Rusiei împotriva unui vecin suveran și democratic, acesta a fost un moment decisiv pentru Suedia", a adăugat ea. "Guvernul meu a ajuns la concluzia că securitatea poporului suedez va fi cel mai bine protejată în cadrul alianței NATO."