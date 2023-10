Negocierile pentru salariul minim în construcţii şi agricultură vor începe săptămâna viitoare

Premierul Marcel Ciolacu va convoca, săptămâna viitoare, o şedinţă cu sindicatele şi patronatele pentru a stabili cuantumul salariului minim în domeniile agricultură şi construcţii, conform Agerpres.

Decizia a fost luată după ce Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea asupra proiectului de lege privind măsurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

"Săptămâna viitoare va fi şedinţă cu partenerii sociali pentru salariul minim în construcţii şi agricultură şi vom chema, cum este legal, şi patronatele, şi sindicatele să stabilim cuantumul creşterii salariului minim pe economie pentru agricultură şi construcţii, astfel încât prin plata CASS nimeni să nu piardă niciun leu la salariu, aşa cum am promis. Propunerea finală trebuie să fie acceptată şi de către partenerii sociali. Nu are importanţă ce propune Ministerul Finanţelor sau cum consider eu. Aşa este corect să avem dialogul", a afirmat Ciolacu.