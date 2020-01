Negoiță explică de de se gândește să candideze ca independent la Primăria Sectorului 3: 'De multe ori am plecat de la partid cu lehamite'

Edilul Robert Negoiţă a declarat miercuri că este o probabilitate "foarte mare" să candideze ca independent la Primăria sectorului 3, potrivit Agerpres.

Întrebat la Digi 24 dacă va candida la Primărie şi dacă o va face ca independent, el a răspuns: "Cred că da, la Primăria sector 3. (...) Probabilitatea foarte mare e să candidez ca independent".

În ceea ce priveşte faptul că unii ar putea spune că e foarte comod ca în postura de independent să se distanţeze de PSD, care are în prezent probleme, Negoiţă a spus că de multe ori a plecat de la partid cu "lehamite".

"Este comod psihic pentru mine. Nu aveţi nicio idee de câte ori am plecat de la şedinţele de partid cu un sentiment de lehamite, ca să nu spun scârbă de ce se întâmplă acolo, cerându-mi scuze în acelaşi timp pentru milioanele de oameni care au crezut în acest partid ca şi mine şi care au votat pentru acest partid cu speranţă. (...) Dacă nu respectă un minim necesar, adică eu ce am scris în scrisoare e un minim, dacă nu se asumă punct cu punct aceste obiective, aceste valori, aceste principii, îi dau şanse zero (preşedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu - n.r.) şi o spun cu foarte mult regret", a afirmat Negoiţă.

Citește și: Anunț de ultimă oră făcut de Monica Anisie! Planul ministrului Educației

În opinia sa, PSD este "condamnat la dispariţie" dacă nu scapă de "paraziţii" din interiorul său, mulţi dintre ei aflaţi la cel mai înalt nivel.

Negoiţă a menţionat că PSD e partidul în care s-a format în politică şi că a avut multe de învăţat, din nefericire multe din categoria "cum nu ar trebui să fie şi ce nu ar trebui să facă", dar şi aspecte pozitive.

"Am fost invitat (în PSD - n.r.), mulţumesc pentru invitaţie, suntem hotărâţi să promovăm normalitatea? S-au făcut speculaţii că preiau chestiunea asta, mesajul de la prezidenţiale. Să ştiţi că nu este tocmai adevărat. Chiar i-am spus şi domnului preşedinte că pe mine m-a atins foarte mult cu acest mesaj, eu vorbesc de normalitate şi de normalizarea societăţii şi a ţării cu mult înainte de campania prezidenţială. E un obiectiv în care chiar cred", a subliniat Negoiţă.

Citește și: Măsuri de austeritate! Vin vremuri grele pentru Guvernul Orban

El a spus că au existat câţiva oameni cu tărie de caracter în PSD. "Când am semnat acea scrisoare prin care am cerut ca Liviu Dragnea să plece, Marcel Ciolacu a semnat în primii zece şi nu doar că a semnat, dar nu a făcut ca domnul Fifor, după ce a semnat şi să vadă că lucrurile ies altfel decât s-ar fi aşteptat, să spună că nu a semnat dumnealui. (...) Am fost totuşi o mână de oameni care am avut tăria de caracter să arătăm că suntem decişi într-o anumită direcţie. Ce s-a întâmplat şi se întâmplă în continuare în partid e o chestiune care mă face să nu fiu foarte optimist", a declarat Negoiţă.

Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat miercuri, într-o scrisoare deschisă adresată conducerii PSD, că este dispus să revină în formaţiune, cu condiţia ca partidul să fie determinat să-şi asume nişte "acţiuni, principii şi valori fără de care PSD nu are viitor" şi să-şi ceară scuze public pentru modul în care a condus România în ultimii ani.