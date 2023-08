Negrescu apără masurile guvernului și face apel la responsabilitate

”După ce dreapta distruge, stânga repară din nou. La finalul zilei, cineva trebuie să dea dovadă de responsabilitate, chiar și când este greu. Cei care acum atacă populist, nu au de fapt nicio soluție reală”, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu care într-o scurtă analiză arată cauzele care au făcut să se ajungă în acest punct, ce se face și de ce trebuie făcut așa:

”Cauzele pentru care am ajuns aici:

1. La finalul lui 2019, Guvernul PNL-Orban nu a aplicat măsurile stabilite cu Comisia Europeană de consolidare fiscală și a depășit deficitul bugetar (4,3% din Produsul Intern Brut, față de 2,8% în anul anterior), conducând țara în zona de supraveghere fiscală prin procedura de deficit excesiv. Mai mult, guvernarea liberală a efectuat o plată, ce s-a dovedit că nu trebuia făcută, de 300 de milioane de euro către frații Micula;

2. În 2020, tot în timpul guvernării PNL-Orban, deficitul bugetar calculat pe baza metodologiei europene a fost de 9,2% din Produsul Intern Brut, iar România s-a împrumutat cu aproximativ 163 miliarde lei. Cheltuielile aberante din timpul pandemiei sunt astăzi cunoscute de toată lumea. Mai mult, guvernul PNL a scos multe taxe utile în beneficiul unui număr foarte mic de beneficiari foarte mari;

2. În 2021, în timpul guvernării PNL-USR deficitul bugetar a fost de 7,1% din Produsul Intern Brut, iar România s-a împrumutat cu aproximativ 136 miliarde lei. Rata dobânzii pentru împrumuturile contractate a ajuns în 2021 la nivel record, țara noastră ocupând prima poziție în topul celor mai scumpe împrumuturi luate atunci de un stat membru al Uniunii Europene, deși la vremea respectivă împrumuturile erau disponibile la alte rate;

3. Ponderea în PIB a veniturilor bugetare a fost de doar 27.3% în anul 2021, în timpul guvernării PNL-USR, când România a fost pe penultimul loc la nivel european. În anul 2022, veniturile au fost de 33.5% dar, din păcate, procentajul nu a crescut suficient. Persoana susținută de liberali care se ocupa de colectare a fost demisă;

4. Execuția bugetară la finalul lunii mai 2023, înainte de rotația guvernamentală, arată un deficit bugetar cumulat pe primele 5 luni ale anului de 2,32% din PIB, față de 1,48% din PIB în aceeași perioada a anului 2022;

5. Guvernul PNL-USR și-a asumat în fața instituțiilor europene aceste ținte exagerate de deficit deși România trebuia să co-finanțeze multe proiecte europene și să implementeze investiții importante într-un timp foarte scurt. Am anexat documentul asumat pentru claritate.

Ce a făcut PSD și de ce trebuie România să respecte această țintă de deficit?

1. Dacă nu respectăm ținta de deficit asumată anterior, România va fi penalizată financiar, poate avea fondurile europene blocate și riscă să piardă în termeni de rating internațional, conducând la contractarea de către statul român a unor împrumuturi cu dobânzi foarte mari.

2. Am avansat în implementarea investițiilor prin PNRR, am recuperat din întârzierile privind implementarea programelor europene și am accelerat reformele pentru cererea de plată nr. 3 din PNRR. Trebuie ca fondurile europene să ajungă rapid în economia reală.

3. Am redus cheltuielile bugetare, am tăiat posturile și funcțiile inutile din aparatul de stat. Noua lege a salarizării din sistemul public este în lucru pentru a pune accent pe performanță.

4. Am fixat ținte clare de colectare, am accelerat digitalizarea sistemului fiscal și am propus măsuri de consolidare fiscală. Nimeni nu vrea să plătească taxe, dar statul funcționează doar astfel. Trebuie să creștem, în paralel, calitatea serviciilor publice pentru ca noile sume încasate să aducă o îmbunătățire în viața românilor.

5. Am venit cu soluția funcțională a plafonării prețurilor la alimentele de bază pentru a reduce povara asupra populației. Și iată că prețurile au scăzut în multe magazine.

Evident, mai sunt lucruri de făcut. Dialogul cu mediul de afaceri și cu sindicatele continuă.

Realitatea rămâne cea tocmai descrisă și oricât de mult își doresc unii să nu admită aceste lucruri, aceasta impune măsuri imediate. Dacă măsurile erau luate la începutul anului era altceva.

Oamenii politici responsabili își asumă și lucrurile grele. De fapt, asta face PSD mereu, își asumă sarcinile dificile pentru ca pe viitor României să îi fie mai bine. Îi invităm pe oamenii politici de dreapta să vină cu propuneri realiste, nu doar să se plângă de eșecul măsurilor lor.

Actuala coaliție trebuie și poate demonstra maturitate politică trecând și acest test cu seriozitate și asumare, în contextul în care opoziția nu are nicio soluție credibilă.”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.