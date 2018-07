Negulescu, despre frații Cosma: Înregistrări trunchiate, făcute pentru șantaj. Pentru ca demersul să pară credibil au cooptat și alți inculpați

Mircea Negulescu susține, în cererea de recuzarea a procurorului care îl anchetează, Elena Iordache, că înregistrările făcute publice de Vlad Cosma reprezintă șantaj mediatic, menționând că la DNA sunt două dosar privind aceasta infracțiune, unul dintre ele deschis ca urmare a unei sesizări pe care el a făcut-o.

"Încă din prima emisiune, difuzată în seara de 11.02.2018, numele meu, alături de al altor colegi din cadrul Serviciului Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, a fost asociat unui pretins „grup infracțional organizat", susținându-se că împreună am fi „fabricat” dosare și „ticluit” probe, determinând persoane să denunțe fapte penale, pe care le-am fi amenințat - în caz contrar — cu arestarea. In cursul acestei emisii, am fost numiți „nenorociți” și „criminali". Inregistrările puse la dispoziția mass-media de Cosma Vlad Alexandru și difuzate în spațiul public constituindu-se într-un adevărat șantaj mediatic.

Am efectuat cu mijloace proprii, două înregistrări din care rezultă că inculpatul Cosma Vlad Alexandru urmărea schimbarea încadrării juridice pentru faptele deduse judecății și ca acest lucru să fie cerut de procurorul de ședință de la DNA, dar și obținerea unei situații juridice mai favorabile pentru el și tatăl său.

La dosarul de cercetare disciplinară au fost depuse print screen-uri ale unor conversații dintre mine și Cosma Andreea, purtate prin intermediul aplicației telefonice Whatsapp, puse la dispoziție de acesta, din care rezultă cu certitudine obiectul infracțiunii de șantaj și premeditarea săvârșirii acesteia.

Asadar, inregistrarile efectuate de Cosma Vlad Alexandru si prezentate trunchiat, continand franturi de discutii scoase din context, au fost efectuate in scopul santajarii procurilor si ofiterilor de politie judiciara din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciu Teritorial Ploiești, in scopul obtinerii unei situatii juridice favorabile in cauza penala mai sus aratata.

Aceste aspecte au fost sesizate si formeaza obiectul unui dosar penal înregistrat la DNA structura centrala la plângerea formulată de mine la data de 26.01.2018, dar și dosarului penal nr. 644/P/2017 inregistrat pe rolul Sectiei de Combatere a Infractiunilor de Coruptie din cadrul Structurii Centrale a Direcției Naționale Anticorupție, familia Cosma a optat sa se razbune asupra mea si a procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Ploiești, formulând nenumarate plângeri inregistrate la Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Ministrul Administratiei si Internelor, Inspectia Judiciara, la diverse comisii parlamentare, etc., reclamând prezumtive „abuzuri” efectuate de subsemnatul in dosarele in care a avut calitatea de martor denuntator.

Pentru ca demersul acestora (Vlad si Andreea Cosma) sa para cât mai credibil au cooptat si alti inculpati sau persoane din anturajul lor pentru a le solicita, pe de o parte, sa participe in cadrul unor emisiuni TV si sa relateze „abuzurile” la care au fost supusi, iar pe de alta parte sa formuleze plângeri impotriva subsemnatului si a altor procurori, propunându-se reciproc spre audiere in calitate de martori in cadrul acestor demersuri imorale si nelegale, scopul urmarit de acestia fiind „probarea” prin depozitii de martori a aspectelor inserate in plângerile formulate.

Am prezentat doamnei procuror, în apararea mea, mai multe mesaje de tip Whatsapp de pe care am efectuat print screenuri trimise de Alexe Răzvan care atestă modul de operare al fraților Cosma.

De asemenea am depus în cauză o serie de fotografii și mesaje care sunt relevante referitoare la natura relatiei cu domnișoara Andreea Cosma și care evident exclud amenințarea constrângerea fizică sau morală.

Am prezentat doamnei procuror înregistrări în spațiul ambiental efectuate de către mine care atestă natura relației cu Cosma Vlad Alexandru, faptul că acesta se prezenta de bună voie la sediul DNA ST Ploiești unde furniza informații referitoare la Sebastian Ghiță și se oferea să ne sprijine în prinderea acestuia.

In acest context, pe rolul Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica au fost inregistrate mai multe dosare penale la inceputul acestui an, in care nu am fost citat, insa din continutul comunicarilor oficiale efectuate de procurorul general al Romaniei am aflat despre existenta acestora si obiectul sesizarilor.

De altfel, Vlad si Andreea Cosma au dat publicitatii continutul plângerilor inregistrate la Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, aceste plangeri si sesizari constituind obiectul material al laturii obiective a infractiunii de santaj", se arata in document.