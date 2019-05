Neil Lennon rămâne la conducerea tehnică a echipei Celtic Glasgow pentru încă un an

Clubul Celtic Glasgow a anunţat, vineri, că antrenorul Neil Lennon, care a avut contract până la finalul sezonului, rămâne la conducerea tehnică a campioanei Scoţiei, potrivit news.ro

Noua înţelegere a tehnicianului este valabilă un an.

Lennon se afla la conducerea echipei din februarie, când a fost numit antrenor interimar.

“Este o onoare imensă să fiu numit din nou antrenor al echipei Celtic. Am visat să revin ca antrenor principal. Atunci când mi s-a cerut să preiau echipa în februarie, am simţit că este datoria mea să fac asta. Celtic va fi mereu clubul meu şi mi-am dorit să ajut să se termine treaba începută. Am fost încântat de felul în care jucătorii şi-au făcut datoria şi au obţinut încă un succes istoric”, a declarat tehnicianul.

Săptămâna trecută, Celtic Glasgow a câştigat Cupa Scoţiei, după ce în sezonul 2018/2019 a obţinut şi titlul naţional şi Cupa Ligii Scoţiei.