Neil Young le cere angajaţilor Spotify să-şi dea demisia, iar pe americani îi îndeamnă să-și retragă banii de la marile bănci

Cântăreţul şi compozitorul Neil Young le-a cerut angajaţilor Spotify Technology SA să renunţe la slujbă în semn de protest faţă de dezinformarea despre coronavirus, iar pe americani îi îndeamnă să-şi retragă banii de la marile bănci din cauză că finanţează folosirea combustibililor fosili, scrie Reuters.

Într-o declaraţie publicată pe site-ul lui, Young l-a criticat pe directorul executiv al platformei de streaming, Daniel Ek, spunând că a fost principala problemă, în urma criticilor aduse podcasterului american Joe Rogan, care a atras controverse cu opiniile sale despre vaccinurile Covid-19 şi despre insultele rasiale lansate de acesta, conform news.ro.

Spotify găzduieşte podcastul cu mare audienţă „The Joe Rogan Experience”.

„În această eră a comunicaţiilor, dezinformarea este problema. Alungaţi-i pe cei care dezinformează”, spune Young.

Declaraţia sa vine în contextul în care luna trecută, starul rock şi-a retras muzica de pe Spotify, fiind nemulţumit de faptul că platforma îi permite lui Rogan să facă afrimaţii eronate în podcasturile sale despre Covid.

Mai multe personalităţi, inclusiv cântăreaţa Joni Mitchell, chitaristul Nils Lofgren şi scriitorul şi profesorul american Brene Brown, l-au urmat.

De asemenea, Young le-a cerut oamenilor să-şi mute banii din băncile JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N), Bank of America Corp (BAC.N) şi Wells Fargo & Co, numindu-le „cauzatoare de pagube” pentru că finanţează industria combustibililor fosili.

Rogan şi-a cerut scuze pentru insultele rasiale şi pentru afirmaţiile controversate despre Covid.

Comentariile lui Young sunt o reacţie la afirmaţia lui Ek, director executiv Spotify, care condamnă insultele lui Rogan, dar spune că podcastul nu va fi eliminat.

„Părerea mea este că Daniel Ek este marea voastră problemă, nu Joe Rogan, Plecaţi de acolo, înainte să vă mănânce sufletul”, le-a spus Young angajaţilor de la Spotify.

Neil Young îi mai îndeamnă pe artişti şi muzicieni să-şi publice creaţiile în altă parte.

Spotify a pierdut 2 miliarde de dolari săptămâna trecută în contextul controversei legate de informaţii false despre Covid.

Compania a precizat că va publica un „mesaj de avertizare” la fiecare episod care include afirmaţii despre coronavirus.