Nelu Tătaru anunță 280 de noi paturi ATI în cel mult 21 de zile

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a anunţat, la începutul şedinţei de miercuri a Guvernului, că au fost introduse 24 de spitale în rândul celor suport COVID şi urmează să fie operaţionalizate 280 de paturi la terapie intensivă, într-o perioadă care va varia între 7 şi 21 de zile.

„Da, am făcut o evaluarea la nivel naţional şi în Bucureşti şi am căutat suplimentarea paturilor în Bucureşti. Azi am introdus încă 24 de unităţi medicale în totalitate sau cu o parte ATI, urmând să operaţionalizăm 280 de paturi la ATI, în perioada variind între 7 şi 21 de zile. Fiecare unitate sanitară verificată în ATI primeşte un plan de conformare, de măsuri, iar la sfârşitul săptămânii avem un prim raport cu unităţile care au fost verificate”, a afirmat Nelu Tătaru, întrebat de premierul Ludovic Orban cum stăm cu suplimentarea paturilor la ATI, în condiţiile în care nu observăm o scădere a numărului de infectări.