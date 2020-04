Nelu Tătaru, despre ce a găsit la Constanța: 'Avem un medic în stare critică și alte 7 cadre medicale infectate'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, se află, duminică, în judeţul Constanţa şi verifică spitalele implicate în tratarea pacienţilor cu coronavirus. Ministrul a precizat că sunt 8 cadre medicale infectate cu coronavirus, iar situația nu este gravă. În schimb, un medic cu coronavirus este la terapie intensivă, în stare critică.

”Avem 114 cazuri, avem două decese, avem trei medici afectaţi, avem cinci cadre medii şi personal auxiliar, personalul medical rămâne în prima linie şi rămâne în primă atenţie (...). Avem peste 800 de carantinaţi, în contextul în care am avut şi un aflux de cetăţeni străini în zona Constanţei. La acest moment, avem efectiv în tratament pacienţi cu o simptomatologie medie-moderată, uşor severă, avem un singur pacient care este pe Terapie Intensivă în stare critică, e un medic de familie. Nu este situația atât de gravă la Constanța. Este un potențial focar, dacă nu avem grijă.

Plecările în teritoriu vor fi din ce în ce mai dese, realitatea este alta decât cea de acum două-trei săptămâni pe care o vedeam noi la nivel de minister şi la nivel central. Astăzi am fost la Spitalul de Boli Infecţioase, în zona de carantină de la Techirghiol, am venit la Spitalul Judeţean, am fost la Spitalul Militar de Campanie de pe Stadionul Portul, pregătirile sunt în stadii avansate. La Spitalul de Boli Infecţioase am vorbit cu personalul medical care în realitate au o activitate destul de intensă, dar rutina de zi cu zi a făcut ca patologia să le fie la îndemână, iar tratamentul pe care îl acceptă în acest moment este un tratament cu rezultate destul de bune. (...) Am vrut să văd şi Constanţa tocmai prin prisma că vizitele vor fi făcute peste tot unde avem peste 100 de cazuri confirmate.La Techirghiol erau cearceafuri la geam prin care ne mulțumeau.

Starea lui Constantin Dina, șeful Corpului de Control, este bună, este asimptomatic. Am nebulizat sediul ministerului.

În acest moment, nu există nicio discuție pentru intrare în carantină a vreunui alt oraș.”, a spus Nelu Tătaru.

