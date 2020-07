Nelu Tătaru, despre înghesuiala de la slujba din Argeș: 'Avem nevoie de Biserică, dar trebuie respectată distanțarea fizică'

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, la Digi24, că oamenii au nevoie de Biserică, dar trebuie respectată distanțarea fizică, atât în interiorul bisericilor, cât și în exteriorul lor.

'Noi am avut discuțiile la nivelul Patriarhei. Am stat cu credința în suflet, avem nevoie de Biserică. Argeș este un potențial pericol și recomand distanțarea fizică. Bisericile n-au fost închise niciodată. Am acceptat și slujbe de interior, dar cu distanțare. Erau minimile criterii pentru a limita această transmitere.', a declarat ministrul Sănătății.

