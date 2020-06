Nelu Tătaru despre nereguli privind achiziţiile din pandemie: Vreau să cred că nu e aşa, dar bănuiesc că sunt nişte sesizări

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune, referindu-se la achiziţiile de materiale medicale făcute în primele două luni ale pandemiei, că vrea să creadă că nu s-au făcut ilegalităţi, dar că dacă există "dubii” trebuie să se facă verificări. Tătaru afirmă că au fost cazuri în care marfa livrată de către diverşi furnizori de echipamente medicale spitalelor nici nu a fost verificată, el fiind informat de către unităţile de primiri urgenţe despre faptul că aceste echipamente sunt neconforme, potrivit news.ro.

"Bănuiesc că există suspiciuni, că altfel nu cred că s-ar... Vreau să cred că nu e aşa, dar bănuiesc că sunt nişte sesizări. Şi atunci trebuie verificate toate. (...) Dacă există unele dubii, atunci bănuiesc că trebuie să existe şi nişte verificări”, a spus Nelu Tătaru, miercuri seară, la B1 Tv.

El a afirmat că a fost informat că sunt echipamente care nu erau corespunzător.

"S-au primit informaţii, noi am făcut verificări, s-au retras... Am primit informaţii de la unităţi de primiri urgenţe care ne arătau anumite măşti de un anumit tip care nu corespundeau. Atunci am cerut verificarea şi bănuiesc că sunt şi aceste anchete. Am contactat comisii de licitaţie, dar şi comisii de recepţie care trebuia să verifice aceste materiale sanitare sau aceste echipamente. (...) Sunt cazuri în care nici nu au verificat marfa să vadă când le-a ajuns, să vadă dacă corespunde. Au fost asemenea informaţii pe care le-am pus să le şi verifice şi au fost retrase din aceste unităţi sanitare”, a declarat Tătaru.

În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat în urma livrării unor astfel de echipamente neconforme, ministrul Sănătăţii a spus că prejudiciul ar urma să fie rambursat sau furnizorul să livreze marfa care să corespundă cerinţelor.

El a mai spus că, în ceea ce priveşte materialele sanitare, "producţia internă este o prioritate a actualului Guvern”.