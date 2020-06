Nelu Tătaru își pune microbiștii în cap: 'Nu cred că o galerie poate păstra o distanţare socială'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vorbit, miercuri seară, despre măsurile care se au în vedere din 15 iunie şi a explicat că meciurile se vor juca în continuare fără spectatori pentru că la bucuria unui gol ”o galerie nu poate păstra distanţare socială”.

Întrebat de ce meciurile se vor derula în continuare fără suporteri, Tătaru a declarat: ”S-a ales această variantă, avem 1 lună cu reluarea antrenamentelor. În această perioadă am văzut şi meciuri amicale, urmează finalul campionatului, dar fără spectatori. Bucuria unui gol şi o galerie nu cred că poate păstra o distantare socială. Discuţiile avute cu ministrul Sportului, am ajuns la această concluzie, noi am dat doar normele de aplicare în această competiţie”.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna .