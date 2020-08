Nemulțumirile Huawei la proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G cu SUA: Eliminarea noastră va duce la pierderi de 9,2 miliarde euro pentru România

Chinezii de la Huawei consideră că ar îndeplini toate condițiile menționate în proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G cu SUA pentru a participa la construcția viitoarelor rețele 5G din România. Grupul neagă că s-ar afla sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, ori că ar avea probleme cu transparența acționariatului. Temerile chinezilor țin de posibilitatea unei decizii strict politice, fără dovezi asupra acuzațiilor și fără evaluări tehnice. Perioada de consultare publică este prea scurtă și procedura autorizării producătorilor 5G nu este clar descrisă, o lipsă importantă, a atenționat miercuri George Zhang, șeful Huawei România.

Într-o videoconferință cu media din România, George Zhang, directorul general al Huawei România a prezentat punctul de vedere al companiei față de proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G semnat între guvernele României și SUA.

Acesta consideră că proiectul de lege are o perioadă prea scurtă de dezbatere publică (4 august-17 august) fără a permite industriei să analizeze impactul.

"Credem ca este un timp scurt de consultare. Am trimis punctul de vedere către Minister. Am vrea să avem 1,5 luni-2 luni de consultare publică pentru a permite industriei să analizeze impactul acestei decizii. Vorbim de o lege care va avea impact pentru următorii poate 30 de ani. Foarte puțin s-a acordat evaluării tehnice și aspectelor de securitate cibernetică. Protejarea rețelelor nu este responsabilitatea politicienilor, ci a inginerilor. În anii de prezență în România nu am avut incidente de securitate și plângeri privind securitatea rețelelor.", a declarat miercuri George Zhang, directorul general al Huawei România.

Acesta a spus că Huawei crede că poate îndeplini toate condițiile impuse în proiectul de lege referitoare la faptul că nu ar fi sub controlul unui guvern străin ori că ar avea o structură transparentă a acționariatului, doar că proiectul de act normativ are o carență esențială: nu detaliază criteriile și aspectele tehnice ale procedurii de autorizare pentru producătorii 5G.

"Noi putem întruni toate condițiile menționate în proiectul de lege în articolul 4, dar recomandăm legiuitorilor să se uite la aspectele tehnice, care nu sunt prezentate și definite bine. Procedura autorizării nu este clar descrisă, o lipsa importantă. Credem că Huawei va îndeplini toate condițiile dacă acestea sunt bine definite, pentru că nu suntem doar lideri în tehnologia 5G, ci și una dintre companiile cele mai des verificate la nivel interațional în privința securității cibernetice, fără a se fi descoperit back doors în echipamentele și soluțiile noastre. Avem un centru de cercetare la Bruxelles în care poate fi verificată tehnologia noastră, deci suntem una dintre puținele companii care poate întruni aspectele de securitate cibernetică", a spus oficialul Huawei România.

Principalele prevederi din proiectul de lege de transpunere a Memorandumului 5G cu SUA care ar putea viza Huawei sunt cele de la art. 4, alineatul (2) litera c) care impun producătorului 5G, ca pentru autorizația prealabilă, să completeze o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

I. nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

II. are o structură transparentă a acţionariatului;

III. nu are cunoştinţă de un istoric de conduită corporativă neetică;

IV. se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Șeful Huawei România susține că grupul fondat de Ren Zhengfei, fost inginer în armata Chinei, nu se află sub controlul guvernului Chinei, iar legea privind securitatea de stat din China nu ar s-ar aplica în afara țării.

În privința sructurii acționariatului, acesta a arătat că Huawei este deținută exclusiv de proprii angajați, respectiv 96.768 de acționari, Ren Zhengfei având doar 1,01% din acțiuni. Șeful Huawei România susține că nici o agenție guvernamentală sau organizație externă nu deține acțiuni în cadrul Huawei.

În privința istoricului incidentelor de securitate, George Zhang a arătat că în cei 30 de ani în care a activat în peste 170 de țări și 1500 de rețele telecom nu a existat niciun astfel de incident raportat.

O eliminare a Huawei din rețelele telecom din România ar putea cauza pierderi financiare de 9,2 miliarde euro pentru economia țării, susține Huawei, și ar afecta concurența și mii de locuri de muncă.

Precizările conducerii Huawei România vin în contextul în care Guvernul PNl condus de Ludovic Orban se pregătește să transpună în legislația primară Memorandumul 5G semnat cu SUA în luna august a anului trecut, un act al cărui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzați că ar permite spionajul Chinei asupra informațiilor din rețelele IT occidentale.

Chiar dacă Memorandumul nu menționa nimic despre China sau Huawei, gigantul chinez care este lider mondial în tehnologia 5G, într-o declarație comună semnată atunci de Iohannis și Trump se arăta că România și SUA „caută să evite riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G” și că „România este hotărâtă să lucreze cu Statele Unite pentru combaterea amenințărilor de securitate cibernetică ridicate de furnizorii chinezi în domeniul rețelelor 5G”.

În luna septembrie 2019, Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE, declara că scopul acestui Memorandum este ca România să devină 'liberă de Huawei'".

Declarația oficialului american a stârnit reacția gigantului chinez care a catalogat afirmațiile ca pe "o acțiune motivată politic împotriva Huawei și o interferare în zona mediului de afaceri al României."

"Guvernul SUA atacă Huawei de foarte multă vreme, însă fără a oferi dovezi solide care să justifice acest comportament. Fără implicarea Huawei, rețelele SUA vor continua să fie de o calitate inferioară comparativ cu cele europene, deși sunt de trei ori mai costisitoare”, au precizat reprezentanții Huawei.