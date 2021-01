Neozeelandezul James Parsons s-a retras din activitate la recomandarea medicilor

Fostul internaţional neozeelandez James Parsons şi-a anunţat retragerea din rugby la recomandarea medicilor, din cauza simptomelor persistente de comoţie cerebrală, informează agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Parsons, în vârstă de 34 ani, jucătorul echipei Auckland Blues, intenţiona să participe la ediţia din acest an a competiţiei interne Super Rugby Aotearoa, însă a fost indisponibil timp de mai multe luni din cauza unei leziuni la cap.

"Pentru mine nu este vorba de tristeţe, ci de sărbătoare", a precizat rugbyst-ul într-un comunicat dat publicităţii joi. "Am fost foarte norocos să reprezint cele două echipe de acasă, Blues şi North Harbour Rugby, cu peste 100 de meciuri pentru fiecare dintre ele, ceea ce este un vis devenit realitate. Iar faptul că am jucat două meciuri test pentru All Blacks este ceva ce nu voi uita niciodată", a adăugat el.

James Parsons şi-a făcut debutul internaţional împotriva Scoţiei, pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, în 2014, iar apoi a fost selecţionat din nou doi ani mai târziu, la un meci cu Australia, disputat la Wellington.

Cu 115 partide disputate pentru Auckland Blues, Parsons este al patrulea în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe evoluţii sub culorile echipei din Super Rugby, după Kevin Mealamu, Jerome Kaino şi Tony Woodcock.

Comoţiile cerebrale şi efectele lor pe termen lung au fost intens mediatizate după ce mai mulţi foşti jucători au intentat o acţiune în justiţie împotriva organismului conducător al sportului cu oval la nivel mondial, World Rugby, precum şi a Federaţiilor de rugby din Anglia şi Ţara Galilor, cărora le-au reproşat că nu au reuşit să-i protejeze de riscuri.