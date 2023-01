Schimb de replici tăioase între purtătorii de cuvânt ai PSD și PNL pe tema Tragediei de la Complexul Energetic Oltenia

Purtătorul de cuvânt al PSD Ştefan-Radu Oprea a precizat că, în cazul în care ministrul Energiei Virgil Popescu nu este capabil să ia măsurile ce se impun, după tragedia de la Cariera Jilţ Sud în care au murit trei oameni, atunci trebuie să îşi dea demisia de onoare. În replică, purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a precizat că „primul gest de onoare ar trebui să-l aibă cei de la Complexul Energetic Oltenia, care se ştiu cu musca pe căciulă şi care încearcă în momentul de faţă să să dirijeze politic acest scandal”, anunță news.ro.

„În chestiunea legată de CE Oltenia, eu am fost acolo împreună cu comisia economică şi am avut poziţii în decursul timpului, până să se întâmple această tragedie, în care am cerut ca lucrurile să se schimbe, inclusiv responsabilitate prin demisie, pentru că directorul general căruia i-a fost solicitată demisia acum a încercat să fie protejat până astăzi de către ministrul Virgil Popescu, iar şi în acest caz există o responsabilitate. Este evident că acolo numirile au fost făcute pe zona de partid, din partea PNL. Este evident că există anumite responsabilităţi pe care dvs, mass-media, le-aţi arătat prin faptul că există o trasabilitate directă între cei care efectua transportul şi zona aceasta de PNL”, a declarat Ştefan-Radu Oprea, luni la Digi 24.

Social-democratul a adăugat că responsabilitatea lui Virgil Popescu este şi în faptul că viitorul mineritului în zona CE Oltenia este pus sub semnul întrebării, atâta timp cât legea decarbonării are forma propusă de ministrul Energiei.

„Dar eu spun că mai e, mai mult decât atât, responsabilitatea ministrului Virgil Popescu şi e un lucru pe care l-am spus demult rezidă din faptul că viitorul mineritului în zona CE Oltenia este pus sub semnul întrebării atâta timp cât legea decarbonării a trecut în forma în care a fost propusă de către ministrul Popescu. Atunci, într-o zonă în care nu ai viitor, nu se fac acele investiţii care să ducă la siguranţa minerului, la siguranţa lucrătorului în drum sau la locul de muncă. Lucrul acesta, din păcate, s-a văzut. De aceea vorbim despre o responsabilitate şi despre faptul că trebuie să fie luate măsuri, iar dacă ministrul Virgil Popescu nu poate să o facă, onorabil ar fi să îşi dea demisia. Dar e un lucru pe care l-am spus demult, nu l-am spus acum pentru că s-a întâmplat o tragedie. Condoleanţe familiilor îndurerate”, a completat Oprea.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a precizat că, dacă tot e adusă în discuţie onoarea, atunci primul gest de onoare ar trebui să fie al celor de la CE Oltenia. El a mai afirmat că premierul Nicolae Ciucă a cerut o analiză clară, după acest accident, iar aici „nu au ce căuta siglele de partid”.

„În primul rând, dacă invocăm această tragedie şi vorbim despre onoare, cred că primul gest de onoare ar trebui să-l aibă cei de la Complexul Energetic Oltenia, care se ştiu cu musca pe căciulă şi care încearcă în momentul de faţă să să dirijeze politic acest scandal. Premierul Ciucă a cerut o analiză foarte clară şi la obiect. Nu au ce căuta siglele de partid aici, chiar dacă directorul acela este de la PSD şi îl are naş pe preşedintele CJ. Responsabilii vor răspunde unde au greşit şi împărţirea aceasta pe partide a vinei mie mi se pare, vă spun sincer, din contră, o încercare de a arunca o perdea de fum asupra unei tragedii care este extrem de dureroasă şi care, evident, trebuie să se limpezească şi trebuie să aflăm cine a greşit acolo. Trebuie să găsim aceşti responsabili şi din păcate, unii aruncă vina, vor să deruteze, pentru că speră să nu ne uităm foarte atent la ce au făcut acolo”, a explicat Ionuţ Stroe, luni la Digi 24.

Stroe a adăugat că „declaraţiile politice extrem de belicoase ale unor politicieni locali sau centrali, cu siguranţă, nu vor împiedica ancheta, pentru că în mod normal trebuie să identificăm şi să pedepsim responsabilii şi vinovaţii. Acolo trebuie să aflăm cine a greşit, de la un cap la altul”.

„Nu vor funcţiona încercările de intimidare, vă asigur şi onoare, subliniez, trebuie să aibă cei care sunt implicaţi acolo, direct, la CE Oltenia. Noi am cerut o analiză foarte clară care să nu ţină cont de sigle de partid şi din punctul nostru de vedere, chestiunea aceasta trebuie tratată cu maximă seriozitate şi temperate toate aceste pusee de personalitate sau fel de fel de declaraţii care încearcă cumva să politizeze această dispută care, vă spun sincer, este deja una foarte gravă”, a mai spus liberalul.