Netanyahu a declarat că 'ar putea exista' un acord cu Hamas privind ostaticii și confirmă că știe unde sunt ținuți

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că "ar putea exista" un potențial acord cu Hamas privind ostaticii, dar a refuzat să dea mai multe detalii, spunând că ar putea zădărnici negocierile delicate pentru eliberarea celor luați prizonieri de către gruparea militantă la 7 octombrie, scrie NBC News.

"Cred că, cu cât spun mai puțin despre asta, cu atât cresc șansele ca ea să se materializeze", a spus el într-un interviu acordat la emisiunea "Meet the Press" de la NBC News.

A trecut puțin mai mult de o lună de când Hamas a lansat atacul terorist asupra Israelului, la 7 octombrie, într-o ambuscadă brutală în urma căreia peste 1.200 de persoane au fost ucise și aproximativ 220 au fost luate ostatice.

În săptămânile care au urmat, bombardamentele necruțătoare ale Israelului asupra Gazei ca răspuns au provocat moartea a peste 11.000 de persoane, în timp ce peste 1,6 milioane de oameni au fost strămutați, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclava asediată și estimărilor Organizației Națiunilor Unite.

Cât de aproape a fost Israelul de a scoate ostaticii?

Întrebat de gazda Kristen Welker despre cât de aproape a fost Israelul de a scoate ostaticii, Netanyahu a spus că nu a fost aproape niciun acord până când forțele sale au început operațiunea terestră în Gaza.

"Am auzit că era iminent un acord de acest fel sau de acel fel și apoi am aflat că totul a fost o înșelătorie. Dar în momentul în care am început operațiunea terestră, acest lucru a început să se schimbe", a spus el.

Presat din nou de Welker cu privire la existența unui potențial acord pentru eliberarea mai multor ostatici, Netanyahu a răspuns: "Ar putea exista".

Orice acord, a fost "rezultatul presiunii, presiunea militară", a spus el, înainte de a lăuda activitatea Forțelor de Apărare ale Israelului. "Acesta este singurul lucru care ar putea crea un acord și dacă un acord este disponibil. Ei bine, vom vorbi despre el atunci când va exista. Îl vom anunța dacă este realizabil", a spus el.

Întrebat dacă știe unde sunt ținuți toți ostaticii în acest moment, Netanyahu a spus: "Știm foarte multe, dar nu voi merge mai departe de asta".

Un oficial al administrației Biden a confirmat duminică pentru NBC News că se discută despre un posibil acord pentru eliberarea ostaticilor care era în discuție.

Acesta ar prevedea eliberarea a aproximativ 80 de femei și copii în schimbul eliberării unor femei și adolescenți palestinieni deținuți de Israel, a declarat oficialul, care nu a fost autorizat să vorbească public.

Aceștia au adăugat că SUA explorează și alte opțiuni și că nu există certitudinea că vreuna dintre ele va avea succes.