Netflix a anunțat protagoniştii celui de-al doilea sezon al serialului 'Bridgerton'

Actriţa Simone Ashley, cunoscută din "Sex Education", va interpreta rolul principal feminin în cel de-al doilea sezon al serialului "Bridgerton", produs şi difuzat de Netflix, au anunţat reprezentanţii platformei americane de streaming, citaţi de site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter.

Simone Ashley va interpreta personajul Kate Sharma, de care se îndrăgosteşte Anthony Bridgerton, un personaj jucat de actorul englez Jonathan Bailey şi în primul sezon al serialului "Bridgerton", potrivit agerpres.ro.

Sezonul al doilea din acest serial dramatic de factură istorică, produs de compania Shondaland şi despre care Netflix a anunţat că a devenit cel mai vizionat serial original din istoria sa, se va inspira din a doua carte scrisă de Julia Quinn în seria sa de romane de dragoste, intitulat "The Viscount Who Loved Me".

Kate Sharma este o tânără sosită de curând la Londra. Este inteligentă, încăpăţânată şi evită persoanele stupide - o categorie în care îl include iniţial şi pe vicontele Anthony Bridgerton. Serialul "Bridgerton" continuă să reimagineze universul descris de scriitoarea Julia Quinn şi în cel de-al doilea sezon, iar distribuţia multirasială a fost un pilon important care a contribuit la succesul fenomenal al primului său sezon.

Cărţile din seria publicată de Julia Quinn se concentrează fiecare pe un cuplu de îndrăgostiţi, iar serialul "Bridgerton", produs de Chris Van Dusen şi Shonda Rhimes, respectă acest model.

Rolurile principale din primul sezon au fost interpretate de actorii Phoebe Dyvenor şi Rege-Jean Page.

Actriţa Simone Ashley a devenit cunoscută pe plan internaţional datorită evoluţiei sale într-o altă producţie lansată de Netflix, serialul "Sex Education". Ea a mai putut fi văzută în serialul "The Sister", în al treilea sezon al serialului "Broadchurch" şi în lungmetrajul "Pokémon Detective Pikachu".