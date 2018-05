Netflix reacţionează după ce Elena Udrea a afirmat că are o ofertă pentru un serial

Netflix a reacționat după ce Elena Udrea a afirmat într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor că Netflix i-ar fi propus să facă un serial despre ea.

La solicitarea Paginademedia.ro, reprezentanții companiei au declarat: „Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea.” („We are not aware of any project with Elena Udrea.”)

Elena Udrea a povestit într-un interviu acordat jurnalistului Costin Ștucan, de la Gazeta Sporturilor, că a avut o propunere de la Netflix pentru a face un serial.

„A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus Elena Udrea. Discuția a continuat: "E vorba și de bani? Bănuiesc că nu deveniți milionară din asta", a întrebat Ștucan. Răspunsul Elenei Udrea: "Ba da! În dolari!"

