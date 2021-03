Netflix şi Amazon, cele mai multe nominalizări la premiile decernate de Sindicatul producătorilor americani

Netflix şi Amazon au primit luni seară, împreună, mai mult de jumătate din totalul nominalizărilor anunţate în cadrul categoriilor cinematografice de Sindicatul producătorilor americani (PGA), consolidându-şi astfel prezenţa într-o industrie care a fost bulversată de pandemia de COVID-19, informează AFP, potrivit AGERPRES.

Şase dintre cele 10 filme nominalizate de Producers Guild of America (PGA) sunt difuzate de platforme cu conţinuturi video la cerere, în contextul în care cinematografele abia încep să se redeschidă la New York şi sunt în continuare închise în Los Angeles de aproape un an, din cauza măsurilor sanitare asociate noului coronavirus.

În cazul producţiilor Netflix, drama "The Trial of the Chicago 7" pare să aibă cele mai mari şanse la câştigarea principalului trofeu, devansând peliculele "Mank" şi "Ma Rainey's Black Bottom".

Amazon, care nu a concurat cu nicio producţie anul trecut la premiile PGA, poate să mizeze în acest an pe "Borat Subsequent Moviefilm", premiat deja la Globurile de Aur, dar şi pe filmele "One Night in Miami" şi "Sound of Metal".

Niciuna dintre cele două platforme de streaming nu a câştigat vreodată premiul pentru cel mai bun lungmetraj la galele PGA sau Oscar.

Or, trofeele PGA sunt considerate un barometru relativ fiabil în vederea identificării viitorilor laureaţi la premiile Oscar, care vor fi decernate la sfârşitul lunii aprilie. Alcătuit din aproximativ 8.000 de profesionişti influenţi la Hollywood, Sindicatul producătorilor americani a recompensat cu trofeul său principal (cel mai bun lungmetraj) zece din ultimele 13 producţii cinematografice desemnate apoi câştigătoare la gala Oscar la categoria "cel mai bun film".

Într-o perioadă în care pandemia a constrâns studiourile cinematografice să amâne lansările de superproducţii, filmul "Nomadland", care a avut premiera în 2020, pare să fie unul dintre principalii favoriţi în sezonul actual al premiilor hollywoodiene. Produs de Searchlight, filială a grupului Disney, acest lungmetraj regizat de cineasta Chloe Zhao a fost deja premiat la gala Globurilor de Aur şi a fost nominalizat luni la premiile PGA.

Studioul Warner Bros. este reprezentat de lungmetrajul "Judas and the Black Messiah", iar studioul Universal a primit o nominalizare prin intermediul filmului "Promising Young Woman".

Singurul producător independent care concurează în acest an la trofeul suprem decernat de PGA este A24, cu filmul "Minari", ce prezintă povestea unei familii sud-coreene care se instalează într-o regiune rurală din Statele Unite în căutarea unei noi vieţi şi a visului american.

La fel ca la Globurile de Aur, juriul PGA recompensează şi producţii de televiziune. În acest an, două producţii noi, "Bridgerton" şi "Ted Lasso", au fost nominalizate alături de marele favorit, serialul "The Crown".

Premiile PGA vor fi atribuite pe 24 martie în cadrul unei ceremonii virtuale.