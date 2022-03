Netflix şi J.J. Abrams vor dezvolta un serial despre parcursul grupului irlandez U2, potrivit unei informaţii a The Hollywood Reporter, citat de news.ro.

Scenaristul "Bohemian Rapsody", filmul biografic al formaţiei Queen, Anthony McCarten, va avea sarcina de a scrie povestea.

Nu se ştie încă care va fi subiectul serialului despre grupul condus de Bono şi format în 1976 la Dublin. Formaţia a făcut deja obiectul unui documentar intitulat "From the sky down", în 2011.

Filmele biografice despre muzicieni, la fel ca documentarele, au devenit o modă. După "Bohemian Rapsody" despre viaţa lui Freddie Mercury şi grupul său rock, "Rocketman" a evocat viaţa lui Elton John. Şi "Elvis", proiectat la viitoarea ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, este despre Elvis Presley, în regia lui Baz Luhrman.

Madonna co-scrie un film despre viaţa ei, proiect care se află încă în căutarea interpretei.

Fenomenul nu este recent - în anii 1990, 2000 şi 2010 au fost produse filmele biografice "What’s Love Got to Do With It" despre viaţa Tinei Turner, "Ray" despre Ray Charles sau "Walk the line" despre Johnny Cash şi June Carter.

Trupa irlandeză U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree” (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind” (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

Trupa U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.