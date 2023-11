Netflix vine cu o premieră interesantă: miniseria 'All the Light We Cannot See', o ecranizare a romanului semnat de scriitorul american Anthony Doerr

Miniseria ''All the Light We Cannot See", o ecranizare a romanului omonim semnat de scriitorul american Anthony Doerr şi laureat cu premiului Pulitzer, va avea premiera pe 2 noiembrie pe platforma de streaming Netflix, informează Agerpres.

Shawn Levy semnează regia pentru toate cele patru episoade ale miniseriei. Levy, Dan Levine şi Steven Knight sunt producători executivi. Primele două episoade au avut premiera în cadrul Festivalului de Film de la Toronto, care a avut loc în septembrie, prilej cu care Levy, originar din Montreal, a primit distincţia ''Norman Jewison'' pentru realizări deosebite în carieră.

Plasat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, serialul spune povestea lui Marie-Laure (Aria Mia Loberti), o adolescentă franceză cu deficienţe de vedere, şi a tatălui ei, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), care fug din Parisul aflat sub ocupaţie germană luând cu ei o piatră legendară pentru a nu o lăsa să cadă în mâinile naziştilor. Urmăriţi fără încetare de un ofiţer al Gestapo-ului care doreşte să păstreze piatra pentru propriile scopuri egoiste, Marie-Laure şi Daniel se refugiază în oraşul St. Malo, în casa unui unchi singuratic, Etienne LeBlanc (Hugh Laurie).

Etienne face parte din mişcarea de rezistenţă şi înregistrează emisiuni de radio clandestine. În acest oraş de la malul mării, odinioară idilic, destinul lui Marie-Laure se intersectează cu un improbabil spirit pereche, Werner (Louis Hoffman), un adolescent genial, înrolat de regimul lui Hitler pentru a depista emisiile de radio ilegale şi care, în schimb, împărtăşeşte o conexiune secretă cu Marie-Laure precum şi credinţa ei în umanitate.

După proiecte precum franciza "Night at the Museum" şi "Free Guy", Shawn Levy, regizorul miniseriei, a citit romanul lui Anthony Doerr şi a fost captivat. Exista însă la vremea aceea proiectul unui lungmetraj care urma să ecranizeze cartea. După ce producţia lungmetrajului a fost sistată, regizorul a preluat proiectul adaptării şi a propus în schimb o miniserie. Cu ajutorul echipei sale de producţie de la 21 Laps Entertainment, serialul a prins viaţă.

''Am regizat o grămadă de filme, dar niciodată ceva pe o scală cinematografică şi într-un cadru istoric atât de extins şi care să aibă în acelaşi timp şi personaje puternice. Mereu am vrut şi mereu am simţit că am ceva de spus într-un astfel de gen şi tonalitate. Sincer vorbind, a meritat să aştept atâţia ani'', a declarat regizorul pentru collider.com.

Filmările au fost realizate în Budapesta şi în oraşele franceze Villefranche-de-Rouergue şi Saint-Malo în perioada martie-iulie 2022. Întrucât serialul a fost filmat într-o ţară situată la graniţa cu Ucraina, Levy a distribuit refugiaţi ucraineni ca figuranţi.

''Ne aflam într-o ţară vecină cu Ucraina şi filmam scene cu exodul refugiaţilor care părăseau Parisul în momentul invaziei germanilor. O parte dintre figuranţii care îi jucau pe refugiaţii ce mărşăluiau spre vest erau refugiaţi ucraineni care mergeau în vest spre Ungaria, acolo unde filmam noi. A fost o imagine care a reflectat viaţa adevărată, ne-a emoţionat şi ne-a lăsat fără respiraţie în acele zile'', a declarat regizorul pentru collider.com.

Protagonista serialului este Aria Mia Loberti, o doctorandă la Penn State, care interpretează pentru prima dată un rol într-un film. Loberti a fost selectată după ce Levy a dat un anunţ de casting pentru actriţe cu deficienţe de vedere. Întrucât personajul serialului îşi pierde vederea la vârsta de şase ani, regizorul a dorit să fie autentic şi să distribuie o actriţă cu deficienţe de vedere.

''Oricine a putut trimite un demo pentru audiţie - actori cu deficienţe de vedere, persoane care nu sunt actori -, iar audiţia a fost câştigată de cineva care nu este actriţă. Numele ei este Aria şi este bursieră Fulbright, doctorandă în retorică. Nu a fost doar primul ei rol, ci a fost şi prima ei audiţie. Simţeam că era ceva special acolo, iar cu fiecare întâlnire pe Zoom, cu fiecare apel telefonic, intuiţia aceea a fost confirmată'', a mai spus regizorul.

Romanul ''All the Light We Cannot See", publicat în 2014 s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare la nivel global şi a fost recompensat cu Pulitzer Prize în 2015.