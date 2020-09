Neymar şi Alvaro Gonzalez nu au fost sancţionaţi după meciul PSG - Olympique Marseille, din Ligue 1

Atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, şi fundaşul spaniol al echipei Olympique Marseille, Alvaro Gonzalez, nu au fost sancţionaţi după meciul direct de duminică, din Ligue 1.

"După studierea dosarului şi audierea martorilor, Comisia a constatat că nu dispune de suficiente elemente pentru a decide o sancţiune", a anunţat liga franceză, potrivit news.ro.

Atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, l-a acuzat pe fundaşul spaniol al echipei Olympique Marseille, Alvaro Gonzalez, de rasism, după derbiul de duminică.

În prima repriză a "clasicului" tensionat dintre PSG şi OM, Neymar s-a adresat arbitrului pentru a se plânge de comportamentul lui Alvaro Gonzalez.

"Rasism, nu", a repetat brazilianul de mai multe ori.

În timpul încăierării generale de la sfârşitul meciului, brazilianul şi spaniolul s-au înjurat reciproc, înainte ca Neymar, eliminat pentru o palmă pe care i-a dat-o fundaşului, să iasă plângându-se de rasismul adversarului său.

"A fost uşor ca VAR-ul să-mi surprindă ... Acum vreau să arate imaginea rasistului care îmi strigă Asta vreau să văd", a scris după meci Neymar, pe reţelele de socializare.

Gonzalez a negat acuzaţiile, tot pe reţele de socliazare: "Nu există loc pentru rasism. Uneori trebuie să înveţi să pierzi şi să-ţi asumi pe teren. Trei puncte incredibile, astăzi."

"Mi-a spus că a fost o insultă rasistă, dar nu am auzit-o pe teren. Toată lumea are aceeaşi părere: indiferent că e în societate sau în fotbal, în sport, în viaţă, rasismul nu poate exista. Este clar. Dar sincer, nu am auzit. Deci nu pot comenta", a spus antrenorul PSG, Thomas Tuchel.

Nici tehnicianul lui OM, Andre Villas-Boas, nu ştia mult mai mult decât omologul său. "Sper că nu este nimic. Sper că asta nu va arunca o umbră pe această victorie. Nu cred, pentru că Alvaro este un jucător cu experienţă. Nu există loc pentru rasism în fotbal. Nu cred că a fost cazul..."

Olympique Marseille a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Franţei, PSG, într-un meci din etapa a III-a a Ligue 1.

Golul a fost marcat de Florian Thauvin, în minutul 31.

După o încăierare generală produsă în finalul meciului, Kurzawa şi Paredes (PSG), respectiv Amavi şi Benedetto au fost eliminaţi, în minutul 90+7. Neymar, revenit pe teren după ce a fost infectat cu Sars-CoV-2, a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 90+9, după ce arbitrul a consultat VAR. Brazilianul l-a aplaudat apoi ironic pe centralul Jerome Brisard, care a acordat alte 12 cartonaşe galbene, duminică.

Ultima victorie a echipei din Marsilia în faţa rivalei din Capitală a avut loc în 27 noiembrie 2011, când s-a impus cu 3-0, pe Stade Velodrome.

PSG are doar două meciuri în acest debut de sezon şi le-a pierdut pe amândouă (0-1, cu Lens). Este primul început atât de slab de sezon pentru parizieni după ediţia 1984/1985 şi primul fără gol marcat după 1978/1979.

OM a acumulat şase puncte, tot din două meciuri, fiind pe locul 5 în clasament. Lider este AS Monaco, cu 7 puncte, din trei partide, urmată de Rennes şi Lens, cu acelaşi număr de puncte, şi de Saint-Etienne, 6 puncte (2).