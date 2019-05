'Niciodată nu-i prea târziu să înveți' - Orașul din România unde 130 de pensionari au absolvit anul universitar

Anul universitar s-a încheiat, joi, la Galați nu doar pentru tinerii studenți, ci și pentru cei 130 de pensionari care au urmat cursurile Universității Vârstei a Treia. Aceștia au studiat, timp de un an, medicina, nutriția, kinetoterapia, istoria sau arta, potrivit Mediafax.

Proiectul Universitatea Vârstei a Treia a debutat la Galați în urmă cu trei ani. Cursurile țin un an, perioadă în care studenții seniori trec prin mai multe module. Deoarece nu pot parcurge toate materiile în două semestre, cei interesați se pot și înscrie și anul următor la cursuri, optând pentru alte module.

La ceremonia de absolvire desfășurată joi au participat numeroși seniori care au participat la cursuri încă de la demararea programului. Absolvenții de vârsta a treia au fost îmbrăcați în costume speciale, iar în deschiderea festivității s-a intonat „Gaudeamus igitur”.

Printre participanți a fost și o femeie în vârstă de 77 de ani, care a fost studentă la Universitatea Dunărea de Jos și în urmă cu jumătate de secol.

„În această clădire, în urmă cu 50 de ani eu am fost studentă. E o plăcere să redevin studentă. Spre deosebire de prima studenție, simt cu mai multă greutate importanța cunoașterii. Azi, la 77 de ani, am venit aici ca să mă bucur că mai am emoțiile tinereții. Am venit ca să am parte de emoție, de bucurie, de satisfacție, pentru că am terminat încă un an de școală. Pe an ce trece descopăr cât de important este să faci treaba asta la vârsta a treia”, a declarat Mihaela Popa, una dintre absolventele Universității Vârstei a Treia.

Decanul de vârstă al absolvenților este un bărbat de 88 de ani.

„Niciodată nu-i prea târziu să înveți, cred că vin și la anul. Mi-a plăcut foarte mult aici, o să vin chiar dacă am 88 de ani”, s-a destănuit Marin Podoleanu.

Mai mulți absolvenți au decis să vină și anul următor la cursuri.

„Am învățat lucruri foarte bune și ne-am propus să o ținem tot așa până în 2060. Noi suntem repetenți, suntem anul trei și de aceea ne declarăm repetenți ca să putem continua. Am studiat medicina, kinetoterapia, istoria, arta, am învățat că arta, religia, cultura, în general comunicarea, sunt foarte importante. La vârsta noastră am devenit mai tineri, mai buni și mai fericiți”, a spus Tudosia Isofache.

Proiectul Universitatea Vârstei a Treia de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați a ajuns la a treia ediție și se adresează persoanelor care au cel puțin 55 de ani și doresc să se reîntoarcă pe băncile școlii.

Modulele sunt organizate în funcție de cereri, pe specializările Drept, Medicină, Artă, Cultură şi Civilizație, Istorie, Filosofie, Teologie, Kinetoterapie, Turism, Economie, Geopolitică și Relații Internaționale, Psihologie și Pedagogie, Nutriție și Știința Alimentației, Ştiinţă și Inginerie.

Activitățile se desfășoară sub formă de prelegeri și conferințe, ateliere de dezbatere și seminarii, grupuri de lectură, vizite și tururi ghidate. La final, cursanții primesc un certificat de absolvire, iar pentru participare se plătește o taxă anuală de 100 de lei.