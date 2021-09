Niciun loc disponibil pentru pacienţii COVID în stare gravă, la Spitalul Judeţean Buzău

Spitalul Judeţean Buzău nu mai dispune de niciun loc liber la Terapie Intensivă pentru bolnavii COVID-19, în stare gravă, conducerea unităţii urmând a analiza situaţia şi a solicita, cel mai probabil, suplimentarea locurilor, potrivit news.ro.

Vineri, DSP Buzău anunţă 16 infectări la Buzău la un total de 333 de teste. Cel mai mic pacient are un an iar cel mai vârstnic are peste 80 de ani. Unul dintre bolnavi este vaccinat. De asemenea, vineri, este raportul şi un deces, al unei femei de 84 de ani, care avea şi alte afecţiuni, şi care era internată în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Buzău.