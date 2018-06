Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds, au concertat pentru prima dată la Bucureşti - VIDEO

Australianul Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds, au concertat marţi seară pentru prima dată la Bucureşti, scrie news.ro.

Cu un setlist care a trecut prin toate perioadele sale de creaţie, şi un „Do You Love Me” ce a revenit anul acesta în concertele lui, Nick Cave alături de trupa sa, The Bad Seeds, a realizat unul dintre cele mai reuşite show-uri dintre câte a găzduit Romexpo.

Avid de prezenţa oamenilor, cu o vitalitate de invidiat, artistul a acaparat atenţia miilor de spectatori timp de două ceasuri.

A început cu „Jesus Alone”, de pe cel mai recent album - „Skeleton Tree”, lansat în 2016 - a trecut apoi la consacrate de la începutul anilor 1980, piese care i-au adus celebritatea mondială, şi nu a lipsit nici „Loverman”, pentru ca la final să revină la compoziţii recente.

Din setlist au făcut parte şi „From her to Eternity”, „Red Right Hand”, „The Ship Song”, „Into My Arms” şi „The Weeping Song”. A încheiat cu „Stagger Lee” şi „Push The Sky Away”, pentru a reveni pe scenă pentru „City of Refuge” şi „Rings of Saturn”.

Citește și: Încep înscrierile pentru Concursul de interpretare internațional Cerbul de Aur

Texte şi sentimente expuse pe o muzică interpretată excepţional, expansiv, Cave a făcut baie de mulţime şi a adus, ca în majoritatea concertelor lui, oamenii pe scenă. Nu pe toţi, ci câteva zeci dintre cei aflaţi în faţa scenei. Cu siguranţă, o experienţă de neuitat pentru ei. Ca într-o lecţie de teatru, poate un cor de învăţăcei, pe rând, fiecare a fost protagonistul spectacolului lui.

Proiecţii alb-negru au însoţit muzica, precum o coloană video a sonorităţilor. Emoţiile au crescut odată cu „The Ship Song” şi „Into My Arms”, pentru a culmina la „Stagger Lee”, când zeci de spectatori au fost chemaţi pe scenă, fiind coordonaţi de maestrul de ceremonii.

După aproximativ doi ani de la lansarea filmului „One More Time with Feeling”, care documentează înregistrarea albumului „Skeleton Tree”, cel de-al 16-lea album al lui Cave, creat după moartea fiului artistului, el încă se află în turneu de promovare a discului. Ultimele concerte din această serie vor avea loc în Austria şi Germania, pentru a ajunge apoi în Statele Unite, Canada şi America Latină.

Născut pe 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier. A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock. Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele sale teme profunde, precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat 16 albume de studio, care se adaugă celor trei împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.