Nick Kyrgios, primul jucător care a semnat pentru Evolve, agenţia japonezei Naomi Osaka

Tenismanul australian Nick Kyrgios a devenit luni primul sportiv care s-a alăturat agenţiei de management sportiv Evolve, care o include printre cofondatori pe japoneza Naomi Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Osaka a renunţat în mai la serviciile agenţiei IMG şi a lansat propria firmă Evolve, alături de agentul eu Stuart Duguid.Evolve se descrie ca o agenţie complexă axată pe parteneriate de brand, investiţii, crearea de afaceri deţinute de sportivi şi filantropie.''Kyrgios întruchipează tipul de sportivi cu care vrem să lucrăm la Evolve. Are un stil, o pasiune şi o personalitate de neegalat, este diferit de oricare altul din sport. Avem câteva lucruri mari în portofoliu pentru el care sunt foarte unice şi de pionierat'', a declarat Osaka pentru site-ul de afaceri de sport Boardroom.Duguid l-a descris pe Kyrgios (45 ATP) precum cel mai talentat şi distractiv jucător din circuitul ATP: ''Îl iubeşti sau îl urăşti, cu siguranţă nu poţi să-ţi iei ochii de la el. Dacă mergi la orice turneu de tenis pentru juniori, vei vedea influenţa lui Nick. Pentru generaţia Z şi a celor mai tineri, el este absolut simbolul''.Kyrgios, 27 ani, are în palmares şase titluri la simplu în ATP şi o victorie la dublu la Australian Open, în acest an.