Video - Nicolae Ciucă a anunțat ce planuri are pentru afaceriștii din România, în plin scandal pe taxarea progresivă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, la prezentarea Raportului final al proiectului “Comprehensive redesign of the licensing system in Romania”, că reducerea presiunii administrative asupra mediului de afaceri este modelul prin care putem să accelerăm relansarea economică şi modelul prin care pot să asigurăm adaptarea la aceste schimbări din mediul de afaceri european. Premierul a arătat că prezentarea acestui raport final reprezintă ”un prilej deosebit de important pentru a avea pe masă o analiză oportună şi utilă, pentru că sprinjină toate eforturile făcute de Guvern pentru a realiza angajamentul de diminuare a birocraţiei, implementarea digitalizării şi, ca obiectiv final, sprijinirea celor care doresc să investească în România”.

”Mediu de afaceri are nevoie de sprijin, este cel care reprezintă motorul economiei”, a afirmat şeful Executivului, precizând că ”Executivul are sprijinul OECD”, în parteneriatul cu mediul de afaceri.

Nicolae Ciucă a spus că datele raportului sugerează că reformarea sistemului actual de proceduri pentru deschiderea unei afaceri în România şi alinierea la exemplele de bune practici, va duce la creşterea cu circa 4% a PIB-ului pe locuitor, ceea ce este un argument cât se poate de consistent şi motivant pentru Guvern, pentru a demara mecanismele procedurale, pentru a pune în practică recomandările OECD. Premierul a mai afirmat că ceea ce apare în rsport face parte şi din angajamentele luate prin PNRR, de către Guvern. ”Pentru noi reprezintă şi un angajament pe care îl avem prin Planul de guvernare, pentru a asigura dinamica şi ritmul necesare investiţiilor şi economiei, ţinând cont de situaţia extrem de complexă şi complicată în care trăim”, a mai spus premierul, precizând că sunt obligaţi să pună în aplicare aceste măsuri de debirocratizare. Ciucă a mai declarat că ”îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului antreprenorial reprezintă un obiectiv în programul de guvernare”.

”Nu peste mult timp împlinim şase luni de când am preluat guvernarea, mai exact miercuri, 25 mai, şi cred că este un moment foarte prielnic să privim şi să facem propria analiză, şi, bazându-ne pe experienţa celor şase luni, a recomandărilor OECD şi a celorlalte instituţii cu care am colaborat, să luăm decizii şi să modificări reglementări şi să avem un mecanism cât mai funcţionat pentru ceea ce înseamană mediul de afaceri”, a mai spus premierul.

Şeful Executivului a menţionat că reducerea presiunii administrative asupra mediului de afaceri este ”modelul prin care pot să accelereze relansarea economică şi modelul prin care pot să asigure adaptarea la aceste schimbări din mediul de afaceri european”, a arătat premierul.