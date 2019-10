Nicolae Ciucă a BĂTUT cu pumnul în masă la audieri: Experiementele privind salariile și pensiile militarilor trebuie oprite

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, propus ministru al Apărării Naţionale, a declarat, marţi, la audierile din comisiile de specialitate, că "experimentele" în domeniul legislaţiei privind salarizarea şi pensiile militarilor trebuie oprite, susţinând că acestea afectează moralul şi starea de spirit în instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale, conform Agerpres.

Citește și: Victor Ponta, pledoarie INCENDIARĂ: Argumentele IREFUTABILE care demască blatul politic dintre PSD și PNL

"Desele modificări ale legislaţiei privind sistemul de salarizare şi pensii afectează moralul şi starea de spirit în instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale. Cei care servesc patria şi naţiunea sunt sub jurământ. Au nevoie de predictibilitatea carierei militare şi de recunoaşterea statutului lor social în acord cu misiunea pe care o au de apărare a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii teritoriale. Este momentul să oprim orice experimente care pot afecta moralul Armatei şi apărarea naţională", a spus Ciucă.

El a arătat că susţine menţinerea pensiilor şi a drepturilor militarilor.

Ministrul propus al Apărării şi-a prezentat priorităţile mandatului său.

"În ceea ce priveşte priorităţile mele, am în vedere pe termen scurt, în timpul rămas până la sfârşitul anului, următoarele: asigurarea unei execuţii bugetare care să corespundă cât mai bine procentului de 2% alocat pentru Apărarea, construirea bugetului Apărării pe 2020 cu o alocare, de asemenea, echilibrată, în marja procentului de 2% din PIB pentru cheltuieli de personal, de operare şi de mentenanţă. În anul 2020 ne propunem continuarea analizei strategice a Apărării care să ne permită atât evaluarea resurselor, cât şi a obiectivelor şi a capabilităţilor asumate sau avute în vedere, ca răspuns la ameninţările de tip hibrid şi clasic. Partea convenţională a ameninţărilor nu poate fi neglijată. Acest demers al revederii strategice a fost iniţiat în toamna acestui an, are caracter interinstituţional şi deja are o parte din etape parcurse urmând ca în anul 2019 să fie finalizat", a spus Ciucă.

El a arătat că are în vedere continuarea procesului de modernizare a structurii de forţe, deblocarea programelor de înzestrare - transportorul blindat 8X8, corvetele multifuncţionale - continuarea procesului pentru achiziţia armamentului individual şi a aparaturii optice pentru structurile de forţe speciale, reprioritizarea unor programe privind capacitatea operaţională - sistemele de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acţiune, echipamente pentru realizarea capabilităţilor de avertizare timpurie, inclusiv cele pentru forţele terestre şi achiziţia sistemelor de baterii de coastă.

Ciucă a indicat că are în vedere şi modificarea legislaţiei pentru flexibilizarea procesului de achiziţie cu echipamente militare, iar în acest sens a propus constituirea unui grup de lucru MApN şi comisiile de specialitate din Parlament.

El a menţionat că alte obiective vizează o lege privind continuarea programului pentru F16, care se află în prezent în dezbatere publică, promovarea legislaţiei şi a cadrului de reglemenatarea intern referitor la apărarea cibernetică, adaptarea cadrului de recrutare şi menţinere în sistem a personalului înalt calificat în domeniile IT şi cyber, reformarea şi modernizarea învăţământul militar, investiţii în proiectul bazei militare de la Mihail Kogălniceanu şi proiectul bazei de la Câmpia Turzii.

Ministrul propus pentru Apărare a pledat şi pentru creşterea gradului de implicare a industriei româneşti de apărare în programele de înzestrare a Armatei şi actualizarea legislaţiei din domeniu.

Ciucă le-a propus parlamentarilor o întâlnire semestrială.

"Vreau să-mi asum şi să vă propun ca ministru al Apărării Naţionale, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, să vin o dată pe semestru în faţa dumneavoastră, aici sau la sediul MApN, pentru a vă informa asupra mediului de securitate şi a evoluţiilor de dezvoltare a capacităţii de apărare a ţării", a afirmat Ciucă.